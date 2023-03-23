На базі Західноукраїнського дитячого спеціалізованого медичного центра відкрито унікальний для цього регіону України підрозділ – лабораторія молекулярно-генетичних досліджень.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

– Новий підрозділ виконуватиме імуно-генетичні обстеження для пацієнтів до та після трансплантації, а також для дітей, у яких діагностували злоякісні захворювання кровотворної та лімфоїдної тканини, – йдеться у повідомленні.

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За словами медиків, нова генетична лабораторія створена як структурний підрозділ лікарні для потреб пацієнтів закладу. І в цьому її унікальність. Однак при необхідності може виконувати дослідження біоматеріалу і пацієнтів з інших лікарень.

Новітні методи генетичної діагностики, які проводитимуть в Центрі, досі були доступні тільки в референс-лабораторії Києва або за кордоном.

До створення лабораторії активно долучилися фахівці Центру та благодійного фонду Крила надії за фінансової підтримки Nova Ukraine та Fooksman Family Foundation.

Лабораторію розмістили у відремонтованих приміщеннях Центру. Весь проєкт коштує понад 4 млн. грн.

Джерело: ЗУДСМЦ