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У МОЗ розповіли, як на Чернігівщині відновлюють постраждалі від війни медзаклади

6 Березня 2023, 11:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня Чернігівщина

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як у Чернігівській області йде процес відновлення медзакладів, постраждалих унаслідок бойових дій.

– До складу Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги входять 14 сімейних амбулаторій та 54 фельдшерсько-акушерських та фельдшерських пункти, – йдеться у повідомленні пресслужби МОЗ.

Велика частина медзакладів перебувала в окупації. Будівлі зазнавали ракетно-бомбових ударів. Частина медичного обладнання, апаратури та автотранспорту була знищена, частина — вкрадена.

Зараз дивляться

Лікарі працювали в надскладних умовах, але не припиняли роботу ні на день. Зараз тут триває активне відновлення.

– Понівечені будівлі позбулися шрамів війни. Там де потрібно – зроблені сучасні косметичні ремонти. Знищені поверхи та корпуси продовжують відновлювати. Майже скрізь замінили розбиті вікна та двері, – повідомляють у МОЗ.

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До відновлення долучилися і селищні ради, і громадські організації, і ОТГ, і благодійні фонди, і міжнародні організації, і волонтери. Весь цивілізований світ об’єднується, щоб допомогти Україні та українцям.

– Коли дивишся на фотографії, як було і як стало (навіть ще до нашої перемоги), хіба є сумніви, що відновимо кожну цеглину нашої медичної системи, і буде краще, ніж було! – впевнені в МОЗ.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні МОЗ України Реконструкція Чернігівська область
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