У Києві відкрито перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Завдяки проекту “Смілива кров” лікарі зможуть рятувати життя тисяч пацієнтів і військових з великою втратою крові або рідкісними групами крові, – йдеться в повідомленні.

Інноваційність проекту – у трьох складових:

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відтепер в країні зможуть заморожувати і зберігати рідкісні групи крові;

кров зможе зберігатися протягом десятиліть;

стане можливою о перативна логістика при найскладніших умовах, наприклад, в місця бойових дій для порятунку постраждалих військових і цивільних.

Проект “Смілива кров” реалізовано на базі Київського міського центру крові за адресою м.Київ, вул. Максима Берлінського, 12 у партнерстві Міністерства охорони здоров’я України, Parimatch Ukraine та Київської міської державної адміністрації.