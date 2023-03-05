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Заморозка на срок до 30 лет: открыт первый в Украине банк долгосрочного хранения крови

5 марта 2023, 09:35
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
донорство
Источник: Depositphotos

В Киеве открыт первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить ее до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Благодаря проекту “Смелая кровь” врачи смогут спасать жизни тысяч пациентов и военных с большой потерей крови или редкими группами крови, — говорится в сообщении.

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Инновационность проекта — в трех составляющих:

Сейчас смотрят
  • отныне в стране смогут замораживать и хранить редкие группы крови;
  • кровь сможет храниться в течение десятилетий;
  • станет возможной оперативная логистика при самых сложных условиях, например, в места боевых действий для спасения пострадавших военных и гражданских.

Проект “Смелая кровь” реализован на базе Киевского городского центра крови по адресу г. Киев, ул. Максима Берлинского, 12 в партнерстве Министерства здравоохранения Украины, Parimatch Ukraine и Киевской городской государственной администрации.

Источник
Минздрав
Теги
інновації Банк донор крові
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