В Киеве открыт первый в Украине банк долгосрочного хранения крови, что позволит хранить ее до 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Благодаря проекту “Смелая кровь” врачи смогут спасать жизни тысяч пациентов и военных с большой потерей крови или редкими группами крови, — говорится в сообщении.

Инновационность проекта — в трех составляющих:

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отныне в стране смогут замораживать и хранить редкие группы крови;

кровь сможет храниться в течение десятилетий;

станет возможной оперативная логистика при самых сложных условиях, например, в места боевых действий для спасения пострадавших военных и гражданских.

Проект “Смелая кровь” реализован на базе Киевского городского центра крови по адресу г. Киев, ул. Максима Берлинского, 12 в партнерстве Министерства здравоохранения Украины, Parimatch Ukraine и Киевской городской государственной администрации.