Каждый украинец может внести свой вклад в общее дело Победы и спасения жизни как военных, так и гражданских, став донором крови и ее компонентов.
Минздрав разъясняет, нужно ли как-то готовиться к донорству и какие лабораторные исследования проводят донорам крови.
Каждый донор бесплатно получает спектр лабораторных исследований – они важны для гарантии безопасности как донора, так и реципиента.
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Тестирование проходит в несколько этапов:
- Перед донацией производят забор капиллярной крови для определения уровня гемоглобина. Это самый важный показатель для допуска к донации. Если уровень гемоглобина слишком низкий – донация отменяется.
- Обследование путем анкетирования и медицинского осмотра. Если по результатам противопоказаний для донорства нет, проводят забор венозной крови для других лабораторных исследований. Эти исследования предполагают определение групповой (О, А, В, АВ) и резус-принадлежности (Rh+ или h−) донора.
- Также определяют наличие Келл-антигена. Носителями Келл-антигена являются всего семь процентов людей. Но если пациенту, не имеющему такого антигена, перелить эритроциты донора, у которого он имеется, могут возникнуть нежелательные реакции.
- Кровь донора проверяют на наличие инфекционных заболеваний: ВИЧ, гепатита В, гепатита С, сифилиса.
- Если маркеры таких болезней обнаружены, донора об этом информируют, а полученную от донора кровь или компоненты крови, изготовленные из нее, извлекают, обезвреживают и уничтожают.
Напоминаем, что продолжается всеукраинская кампания Твоя кров може воювати.
Чтобы стать донором, можно:
- Обратиться в центр крови (практически в каждом городе есть центры крови или другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь).
- Записаться по телефону в базу доноров в центрах крови своего города. Все медицинские учреждения, производящие запасы крови, имеют собственную базу доноров и при необходимости крови связываются с желающими сдать кровь (список центров крови – по ссылке: https://cutt.ly/TCWc6NV).
- Записаться онлайн в реестр доноров. Каждый желающий донатить кровь может зарегистрироваться на соответствующих вебсервисах, внести туда всю необходимую информацию и ждать сообщения от координаторов. Внести свои данные можно на сайте https://www.donor.ua/.