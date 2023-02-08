Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Кровь для раненых: какие лабораторные исследования проводят донорам

8 февраля 2023, 18:54
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
донорство
Источник: Depositphotos

Каждый украинец может внести свой вклад в общее дело Победы и спасения жизни как военных, так и гражданских, став донором крови и ее компонентов.

Минздрав разъясняет, нужно ли как-то готовиться к донорству и какие лабораторные исследования проводят донорам крови.

Каждый донор бесплатно получает спектр лабораторных исследований – они важны для гарантии безопасности как донора, так и реципиента.

Сейчас смотрят

Тестирование проходит в несколько этапов:

  • Перед донацией производят забор капиллярной крови для определения уровня гемоглобина. Это самый важный показатель для допуска к донации. Если уровень гемоглобина слишком низкий – донация отменяется.
  • Обследование путем анкетирования и медицинского осмотра. Если по результатам противопоказаний для донорства нет, проводят забор венозной крови для других лабораторных исследований. Эти исследования предполагают определение групповой (О, А, В, АВ) и резус-принадлежности (Rh+ или h−) донора.
  • Также определяют наличие Келл-антигена. Носителями Келл-антигена являются всего семь процентов людей. Но если пациенту, не имеющему такого антигена, перелить эритроциты донора, у которого он имеется, могут возникнуть нежелательные реакции.
  • Кровь донора проверяют на наличие инфекционных заболеваний: ВИЧ, гепатита В, гепатита С, сифилиса.
  • Если маркеры таких болезней обнаружены, донора об этом информируют, а полученную от донора кровь или компоненты крови, изготовленные из нее, извлекают, обезвреживают и уничтожают.

Напоминаем, что продолжается всеукраинская кампания Твоя кров може воювати.

Читайте также:
донорКак стать донором крови: правила, подготовка и противопоказания

Чтобы стать донором, можно:

  • Обратиться в центр крови (практически в каждом городе есть центры крови или другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь).
  • Записаться по телефону в базу доноров в центрах крови своего города. Все медицинские учреждения, производящие запасы крови, имеют собственную базу доноров и при необходимости крови связываются с желающими сдать кровь (список центров крови – по ссылке: https://cutt.ly/TCWc6NV).
  • Записаться онлайн в реестр доноров. Каждый желающий донатить кровь может зарегистрироваться на соответствующих вебсервисах, внести туда всю необходимую информацию и ждать сообщения от координаторов. Внести свои данные можно на сайте https://www.donor.ua/.

Теги
Донорство
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь