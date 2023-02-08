Каждый украинец может внести свой вклад в общее дело Победы и спасения жизни как военных, так и гражданских, став донором крови и ее компонентов.

Минздрав разъясняет, нужно ли как-то готовиться к донорству и какие лабораторные исследования проводят донорам крови.

Каждый донор бесплатно получает спектр лабораторных исследований – они важны для гарантии безопасности как донора, так и реципиента.

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Тестирование проходит в несколько этапов:

Перед донацией производят забор капиллярной крови для определения уровня гемоглобина. Это самый важный показатель для допуска к донации. Если уровень гемоглобина слишком низкий – донация отменяется.

Обследование путем анкетирования и медицинского осмотра. Если по результатам противопоказаний для донорства нет, проводят забор венозной крови для других лабораторных исследований. Эти исследования предполагают определение групповой (О, А, В, АВ) и резус-принадлежности (Rh+ или h−) донора.

Также определяют наличие Келл-антигена. Носителями Келл-антигена являются всего семь процентов людей. Но если пациенту, не имеющему такого антигена, перелить эритроциты донора, у которого он имеется, могут возникнуть нежелательные реакции.

Кровь донора проверяют на наличие инфекционных заболеваний: ВИЧ, гепатита В, гепатита С, сифилиса.

Если маркеры таких болезней обнаружены, донора об этом информируют, а полученную от донора кровь или компоненты крови, изготовленные из нее, извлекают, обезвреживают и уничтожают.

Напоминаем, что продолжается всеукраинская кампания Твоя кров може воювати.

Чтобы стать донором, можно: