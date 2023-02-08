Кожен українець може зробити свій внесок у спільну справу Перемоги та порятунку життя як військових, так і цивільних, ставши донором крові та її компонентів.

МОЗ роз’яснює , чи потрібно якось готуватися до донорства і які лабораторні дослідження проводять донорам крові.

Кожен донор безоплатно отримує спектр лабораторних досліджень – вони важливі для гарантії безпеки як донора, так і реципієнта.

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Тестування відбувається в кілька етапів:

Перед донацією проводять забір капілярної крові для визначення рівня гемоглобіну. Це найважливіший показник для допуску до донації. Якщо рівень гемоглобіну занизький – донація скасовується.

Обстеження шляхом анкетування і медичного огляду. Якщо за їх результатами протипоказань для донорства немає, проводять забір венозної крові для інших лабораторних досліджень. Ці дослідження передбачають визначення групової (О, А, В, АВ) та резус-належності (Rh+ або Rh−) донора.

Також визначають наявність Келл-антигену. Носіями Келл-антигену є всього сім відсотків людей. Але, якщо пацієнту, який не має такого антигену, перелити еритроцити донора, у якого він наявний, можуть виникнути небажані реакції.

людей. Але, якщо пацієнту, який не має такого антигену, перелити еритроцити донора, у якого він наявний, можуть виникнути небажані реакції. Кров донора перевіряють на наявність інфекційних захворювань: ВІЛ, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу.

Якщо маркери таких недуг виявлено, донора про це інформують, а отриману від донора кров чи компоненти крові, виготовлені з неї, вилучають, знешкоджують та знищують.

Нагадуємо, що триває всеукраїнська кампанія Твоя кров може воювати.

Щоб стати донором, можна: