Кожен українець може зробити свій внесок у спільну справу Перемоги та порятунку життя як військових, так і цивільних, ставши донором крові та її компонентів.
МОЗ роз’яснює , чи потрібно якось готуватися до донорства і які лабораторні дослідження проводять донорам крові.
Кожен донор безоплатно отримує спектр лабораторних досліджень – вони важливі для гарантії безпеки як донора, так і реципієнта.
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Тестування відбувається в кілька етапів:
- Перед донацією проводять забір капілярної крові для визначення рівня гемоглобіну. Це найважливіший показник для допуску до донації. Якщо рівень гемоглобіну занизький – донація скасовується.
- Обстеження шляхом анкетування і медичного огляду. Якщо за їх результатами протипоказань для донорства немає, проводять забір венозної крові для інших лабораторних досліджень. Ці дослідження передбачають визначення групової (О, А, В, АВ) та резус-належності (Rh+ або Rh−) донора.
- Також визначають наявність Келл-антигену. Носіями Келл-антигену є всього сім відсотків людей. Але, якщо пацієнту, який не має такого антигену, перелити еритроцити донора, у якого він наявний, можуть виникнути небажані реакції.
- Кров донора перевіряють на наявність інфекційних захворювань: ВІЛ, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу.
- Якщо маркери таких недуг виявлено, донора про це інформують, а отриману від донора кров чи компоненти крові, виготовлені з неї, вилучають, знешкоджують та знищують.
Нагадуємо, що триває всеукраїнська кампанія Твоя кров може воювати.
Щоб стати донором, можна:
- Звернутися до центру крові (практично у кожному місті є центри крові або інші медичні заклади, де можна здати кров).
- Записатися телефоном до бази донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби крові зв’язуються з охочими здати кров (список центрів крові – за посиланням: https://cutt.ly/TCWc6NV).
- Записатися онлайн в реєстр донорів. Кожен, хто бажає донатити кров, може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на ресурсі https://www.donor.ua/.