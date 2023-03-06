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В Минздраве рассказали, как на Черниговщине восстанавливают пострадавшие от войны медучреждения

6 марта 2023, 11:02
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
лікарня Чернігівщина

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как в Черниговской области идет процесс восстановления медучреждений, пострадавших в результате боевых действий.

— В состав Черниговского районного центра первичной медико-санитарной помощи входят 14 семейных амбулаторий и 54 фельдшерско-акушерских и фельдшерских пункта, — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Большая часть медучреждений находилась в оккупации. Здания подвергались ракетно-бомбовым ударам. Часть медицинского оборудования, аппаратуры и автотранспорта была уничтожена, часть — украдена.

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Врачи работали в сверхсложных условиях, но не прекращали работу ни на день. Сейчас здесь идет активное восстановление.

— Изуродованные здания избавились от шрамов войны. Там где нужно – сделаны современные косметические ремонты. Уничтоженные этажи и корпуса продолжают восстанавливать. Почти везде заменили разбитые окна и двери, — сообщают в Минздраве.

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К восстановлению присоединились и поселковые советы, и общественные организации, и ОТГ, и благотворительные фонды, и международные организации, и волонтеры. Весь цивилизованный мир объединяется, чтобы помочь Украине и украинцам.

— Когда смотришь на фотографии, как было и как стало (даже еще до нашей победы), разве есть сомнения, что восстановим каждый кирпич нашей медицинской системы, и будет лучше, чем было! — уверены в Минздраве.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Война в Украине Лікарні МОЗ Украины Реконструкція Чернігівська область
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