В 2023 году клиническая больница Феофания, которая подчиняется Главному управлению делами и десятки лет была закрытой, теперь доступна каждому украинцу. В этом году медицинское учреждение будет предоставлять пациентам бесплатные услуги по трем пакетам Программы медицинских гарантий. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— В настоящее время правительство приняло постановление, которым продлило срок действия пилотного проекта по присоединению клинической больницы Феофания к оказанию медицинской помощи по Программе медицинских гарантий, — говорится в сообщении.

В здравоохранительном ведомстве напомнили, что Феофания, в рамках пилотного проекта, уже более года оказывает медицинскую помощь пациентам в случае острого мозгового инсульта и острого инфаркта миокарда.

Сейчас смотрят

В этом году медучреждение будет предоставлять бесплатные услуги еще и пациентам с онкологией. Правительство разрешило Феофании заключить договор с НСЗУ на пакет Радиологическое лечение и сопровождение пациентов с онкологическими заболеваниями в стационарных и амбулаторных условиях.

Клиническая больница Феофания имеет мощную материально-техническую базу, позволяющую применять новейшие методы лечения пациентов.

Фото: Феофания