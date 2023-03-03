На деоккупированных территориях, на месте фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), разрушенных российскими снарядами, будут установлены модульные пункты здоровья. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

— Такие решения временные, пока на месте разрушенных медучреждений не будет отстроен полноценный пункт здоровья первички, — говорится в сообщении.

Временные конструкции позволяют в кратчайшие сроки восстановить доступ пациентов к базовой медицинской помощи. Каждый модульный пункт здоровья укомплектован мебелью, холодильником, имеет отдельную санитарную зону, бойлер, генератор и кондиционер.

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В ведомстве также сообщают, что первый модульный пункт здоровья в селе Мощун в Киевской области установил благотворительный фонд UA Dream. В начале войны село более месяца находилось в оккупации и подвергалось ежедневным обстрелам. Во время одного из них разрушен местный ФАП, поэтому население осталось фактически без доступа к медицинской помощи.

За год войны на территории Киевской области россияне повредили 124 объекта медучреждений и еще четыре разрушили полностью, без возможности дальнейшего восстановления.

Однако, несмотря на военные действия, на Киевщине удалось полностью восстановить 57 медицинских учреждений. Большинство из них получили незначительные разрушения: повреждения окон, фасадов, кровли. Работа по восстановлению других объектов продолжается.

Фото: Минздрав