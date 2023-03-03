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Відновлення медустанов: на місці зруйнованих ФАПів з’являться модульні пункти здоров’я

3 Березня 2023, 10:44
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Відновлення медустанов: на місці зруйнованих ФАПів з’являться модульні пункти здоров’я

На деокупованих територіях, на місці фельдшерсько-акушерських пунктів (ФАП), зруйнованих російськими снарядами, будуть встановлені модульні пункти здоров’я. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

– Такі рішення тимчасові, поки на місці зруйнованих медустанов не буде відбудований повноцінний пункт здоров’я первинки, – йдеться в повідомленні.

Тимчасові конструкції дозволяють в найкоротші терміни відновити доступ пацієнтів до базової медичної допомоги. Кожен модульний пункт здоров’я укомплектований меблями, холодильником, має окрему санітарну зону, бойлер, генератор і кондиціонер.

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У відомстві також повідомляють, що перший модульний пункт здоров’я в селі Мощун в Київській області встановив благодійний фонд UA Dream. На початку війни село більше місяця перебувало в окупації і піддавалося щоденним обстрілам. Під час одного з них зруйновано місцевий ФАП, тому населення залишилося фактично без доступу до медичної допомоги.

За рік війни на території Київської області росіяни пошкодили 124 об’єкти медустанов і ще чотири зруйнували повністю, без можливості подальшого відновлення.

Однак, незважаючи на військові дії, на Київщині вдалося повністю відновити 57 медичних закладів. Більшість з них отримали незначні руйнування: пошкодження вікон, фасадів, покрівлі. Робота з відновлення інших об’єктів триває.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні медична допомога
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