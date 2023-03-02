В Министерстве здравоохранения рассказали, по каким стандартам в Украине после войны будут строить больницы.

— Новые государственно-строительные нормы (ГСН) предполагают, что пациенты в больницах будут размещаться в просторных одно- или двухместных палатах с душем и туалетом, — говорится в сообщении Минздрава.

Отдельно будут обустроены помещения для отдыха членов семей, которые находятся с пациентом.

Сейчас смотрят

У главного входа медучреждения будут располагаться паркоместа для людей с инвалидностью, а на территории больницы — для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, а также электрозарядные устройства для электромобилей.

— Также существенный акцент сделан на инклюзивность всех помещений больницы и ее территории в целом, — отмечают в ведомстве.

Здания будут проектироваться с учетом принципов безбарьерности, с широкими коридорами и дверными проемами, будут обустроены системами навигации, в том числе с аудиоуказателями. Для нужд маломобильных групп пациентов будут обустроены отдельные санитарно-гигиенические помещения.

В Минздраве отметили, что обновленные ГСН вступили в силу 1 марта этого года. Изменения будут касаться как строительства новых больниц, так и реконструкции уже имеющихся медучреждений.

— За год войны оккупанты повредили 1 151 объект медучреждений. Еще 174 разрушены до основания, их придется отстраивать с нуля. Мы должны все отстроить в разы лучше, чем было, по лучшим мировым образцам, — рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что новые нормы предусматривают не только улучшение комфорта пациентов, но и условий работы медиков. В частности, для них будут оборудованы удобные комнаты для полноценного отдыха.

Изменения также коснутся проектирования отделений – они больше не будут хаотично разбросаны по больнице, а будут располагаться в соответствии с тем, насколько взаимосвязаны друг с другом. Это существенно повлияет на время и удобство доставки пациента.

Кроме того, отделение неотложной помощи будет полностью адаптировано к международным нормам планирования отделений типа emergency.

При разработке ГСН были использованы идеи таких всемирно известных стандартов, как TAHPI Total Alliance Health Partners International, IHFG International Health Facility Guidelines и другие.