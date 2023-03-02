У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, за якими стандартами в Україні після війни будуватимуть лікарні.

– Нові державно-будівельні норми (ДБН) передбачають, що пацієнти в лікарнях будуть розміщуватися в просторих одно- або двомісних палатах з душем і туалетом, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Окремо будуть облаштовані приміщення для відпочинку членів сімей, які перебувають із пацієнтом.

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Біля головного входу медустанови розташовуватимуться паркомісця для людей з інвалідністю, а на території лікарні – для автомобілів, велосипедів, мотоциклів, а ще – електрозарядні пристрої для електромобілів.

– Також суттєвий акцент зроблено на інклюзивності усіх приміщень лікарні та її території загалом, – зазначають у відомстві.

Будівлі будуть проєктуватися з урахуванням принципів безбар’єрності, з широкими коридорами і дверними прорізами, будуть облаштовані системами навігації, зокрема аудіовказівниками. Для потреб маломобільних груп пацієнтів облаштують окремі санітарно-гігієнічні приміщення.

У МОЗ зазначили, що оновлені ДБН набрали чинності з 1 березня цього року. Зміни стосуватимуться як будівництва нових лікарень, так і реконструкції вже наявних медустанов.

– За рік війни окупанти пошкодили 1 151 об’єкт медустанов. Ще 174 зруйновані дощенту, їх доведеться відбудовувати з нуля. Ми повинні все відбудувати в рази краще, ніж було, за най кращими світовими зразками, – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Міністр зазначив, що нові норми передбачають не тільки поліпшення комфорту пацієнтів, а й умов роботи медиків. Зокрема, для них будуть обладнані зручні кімнати для повноцінного відпочинку.

Зміни також торкнуться проектування відділень – вони більше не будуть хаотично розкидані по лікарні, а розташовуватимуться відповідно до того, наскільки взаємопов’язані одне з одним. Це суттєво вплине на час і зручність доставки пацієнта.

Крім того, відділення невідкладної допомоги будуть повністю адаптовані до міжнародних норм планування відділень типу emergency.

Під час розробки ДБН були використані ідеї таких всесвітньо відомих стандартів, як TAHPI Total Alliance Health Partners International, Ihfg International Health Facility Guidelines та інші.