Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

У МОЗ презентували унікальну для України модель відновлення психічного здоров’я

20 Січня 2023, 16:23
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
Ляшко

Фахівці Центру психічного здоров’я та реабілітації “Лісова поляна” МОЗ України презентували унікальну модель відновлення психічного здоров’я для тих, хто пережив травмуючі події.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Представлена модель є мультимодальною, тобто передбачає застосування різних підходів, методів, принципів лікування та реабілітації для досягнення найкращого ефекту, – йдеться у повідомленні.

Читайте також:
родинаВчені показали, що міцні соціальні зв’язки покращують здоров’я і психологічне благополуччя

Зараз дивляться

Повідомляється, що модель, яка має робочу назву “Check Point” або “контрольна точка”, вже довела свою ефективність і тепер спеціально навчені фахівці зможуть застосовувати її у всіх регіонах України, працюючи з ветеранами, їхніми сім’ями і тими, хто піддався впливу війни.

Повідомляється, що вчора, 19 січня, в рамках робочого візиту в Україну реабілітаційний центр Лісова поляна відвідав голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні психічні розлади реабілітація
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь