Фахівці Центру психічного здоров’я та реабілітації “Лісова поляна” МОЗ України презентували унікальну модель відновлення психічного здоров’я для тих, хто пережив травмуючі події.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Представлена модель є мультимодальною, тобто передбачає застосування різних підходів, методів, принципів лікування та реабілітації для досягнення найкращого ефекту, – йдеться у повідомленні.

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Повідомляється, що модель, яка має робочу назву “Check Point” або “контрольна точка”, вже довела свою ефективність і тепер спеціально навчені фахівці зможуть застосовувати її у всіх регіонах України, працюючи з ветеранами, їхніми сім’ями і тими, хто піддався впливу війни.

Повідомляється, що вчора, 19 січня, в рамках робочого візиту в Україну реабілітаційний центр Лісова поляна відвідав голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Фото: МОЗ