Команда вчених з Кентського університету, Ноттінгемського трентського університету (NTU) і Університету Ковентрі в результаті проведеного глобального дослідження з’ясувала, що міцні соціальні зв’язки пов’язані з поліпшенням здоров’я і психологічним благополуччям.

Повідомляється, що в дослідженні використовувалися дані більш ніж 13 тис. осіб у 122 країнах, які були зібрані під час першої хвилі пандемії коронавірусу.

Відзначається, що опитування оцінювали силу зв’язку людей з близькими соціальними колами, такими як сім’я і друзі, а також з розширеними групами, такими як країна, уряд і людство.

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Результати показують, що лише зв’язок із сім’єю, а не з іншими групами, пов’язаний із позитивною поведінкою, яка може покращити здоров’я: у цьому випадку приклади включали миття рук, носіння маски та соціальне дистанціювання.

Вчені також відзначили, що з чим більшою кількістю груп учасники мали міцні соціальні зв’язки, тим краще, за їхніми повідомленнями, було психологічне благополуччя, з меншим рівнем тривожності та депресії.

Дослідники рекомендують системам охорони здоров’я заохочувати людей ділитися своєю позитивною поведінкою щодо здоров’я зі своїми близькими соціальними колами. Це, зокрема, може допомогти зменшити залежність від медикаментозного лікування.

Дослідження показує, що насправді люди є дуже соціальними тваринами, які покладаються на свої громади багатьма способами під час стихійних лих та соціальних катаклізмів.