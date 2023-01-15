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Ученые показали, что крепкие социальные связи улучшают здоровье и психологическое благополучие

15 января 2023, 12:53
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
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Источник: Pexels

Команда ученых из Кентского университета, Ноттингемского Трентского университета (NTU) и Университета Ковентри в результате проведенного глобального исследования выяснила, что крепкие социальные связи связаны с улучшением здоровья и психологическим благополучием.

Сообщается, что в исследовании использовались данные более чем 13 тыс. человек в 122 странах, которые были собраны во время первой волны пандемии коронавируса.

Отмечается, что опросы оценивали силу связи людей с близкими социальными кругами, такими как семья и друзья, а также с расширенными группами, такими как страна, правительство и человечество. 

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Результаты показывают, что только связь с семьей, а не с другими группами, связана с позитивным поведением, которое может улучшить здоровье: в данном случае примеры включали мытье рук, ношение маски и социальное дистанцирование.

Ученые также отметили, что с чем большим количеством групп у участников были прочные социальные связи, тем лучше, по их сообщениям, было психологическое благополучие, с меньшим уровнем беспокойства и депрессии.

Исследователи рекомендуют системам общественного здравоохранения поощрять людей делиться своим позитивным поведением в отношении здоровья со своими близкими социальными кругами. Это, в частности, может помочь снизить зависимость от медикаментозного лечения.

Исследование показывает, что на самом деле люди — очень социальные животные, которые извлекают выгоду из своих сообществ и полагаются на них во многих отношениях во время стихийных бедствий и социальных катаклизмов.

Источник
MedicalXpress
Теги
Наукові дослідження Сім’я Соціальні мережі
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