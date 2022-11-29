Семья из американского Форт-Уэрте в штате Техас воссоединилась со своей дочерью, которая была похищена более пятидесяти лет назад, благодаря совпадению ДНК, проведенному службой 23andMe.

Сообщается, что Мелиссе Хайсмит в 1971 году был всего 22 месяца от роду, когда ее предположительно похитила женщина, которую наняли для присмотра за ребенком.

Хайсмит, выросшая под именем Мелани, прожила в Форт-Уэрте большую часть своей жизни, даже не догадываясь о том, что она была похищена, пока ее настоящая семья не связалась с ней через Facebook.

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По признанию Мелиссы, она сперва решила, что это мошенничество. Но все сомнения исчезли после дополнительного официального тестирования на ДНК.

Отмечается, что в профиле дела Хайсмит, составленном Национальной системой пропавших без вести, говорится, что у пропавшего ребенка было родимое пятно на верхней части спины.

Отчет также включает набросок предполагаемой няни. Хотя срок давности по уголовному делу истек через 20 лет после того, как Мелиссе исполнилось 18, ведомство заявило, что продолжит расследование, чтобы раскрыть всю доступную информацию о похищении Мелиссы, которое произошло 51 год назад.