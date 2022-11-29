Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Сім’я знайшла свою зниклу дочку через 51 рік завдяки збігу ДНК

29 Листопада 2022, 14:32
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
психология
Джерело: Depositphotos

Сім’я з американського Форт-Ворті в штаті Техас возз’єдналася зі своєю дочкою, яка була викрадена більше п’ятдесяти років тому, завдяки збігу ДНК, проведеному службою 23andMe.

Повідомляється, що Мелісі Хайсміт в 1971 році було лише 22 місяці від народження, коли її імовірно викрала жінка, яку найняли для нагляду за дитиною.

Хайсміт, яка виросла під ім’ям Мелані, прожила у Форт-Ворті більшу частину свого життя, навіть не здогадуючись про те, що вона була викрадена, поки її справжня сім’я не зв’язалася з нею через Facebook.

Зараз дивляться

Читайте також:
Сім’я знайшла свою зниклу дочку через 51 рік завдяки збігу ДНКВаш двійник: ви схожі зовні, маєте однакові звички і навіть загальну ДНК

За визнанням Меліси, вона спершу вирішила, що це шахрайство. Але всі сумніви зникли після додаткового офіційного тестування на ДНК.

Зазначається, що у профілі справи Хайсміт, складеному національною системою зниклих безвісти, йдеться, що у зниклої дитини була родима пляма на верхній частині спини.

Звіт також включає ескіз зовнішності няні. Хоча термін давності у кримінальній справі закінчився через 20 років після того, як Мелісі виповнилося 18, відомство заявило, що продовжить розслідування, щоб розкрити всю доступну інформацію щодо викрадення Меліси, яке сталося 51 рік тому.

Джерело
CNN
Теги
ДНК Сім’я США
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь