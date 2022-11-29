Сім’я з американського Форт-Ворті в штаті Техас возз’єдналася зі своєю дочкою, яка була викрадена більше п’ятдесяти років тому, завдяки збігу ДНК, проведеному службою 23andMe.

Повідомляється, що Мелісі Хайсміт в 1971 році було лише 22 місяці від народження, коли її імовірно викрала жінка, яку найняли для нагляду за дитиною.

Хайсміт, яка виросла під ім’ям Мелані, прожила у Форт-Ворті більшу частину свого життя, навіть не здогадуючись про те, що вона була викрадена, поки її справжня сім’я не зв’язалася з нею через Facebook.

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За визнанням Меліси, вона спершу вирішила, що це шахрайство. Але всі сумніви зникли після додаткового офіційного тестування на ДНК.

Зазначається, що у профілі справи Хайсміт, складеному національною системою зниклих безвісти, йдеться, що у зниклої дитини була родима пляма на верхній частині спини.

Звіт також включає ескіз зовнішності няні. Хоча термін давності у кримінальній справі закінчився через 20 років після того, як Мелісі виповнилося 18, відомство заявило, що продовжить розслідування, щоб розкрити всю доступну інформацію щодо викрадення Меліси, яке сталося 51 рік тому.