Люди, які схожі один на одного, але не перебувають у прямій спорідненості, все ж таки мають генетичну подібність.

Це з’ясувала команда дослідників із Іспанії. Результати роботи були опубліковані в журналі Cell Reports.

Серед тих, у кого була ця генетична подібність, багато хто також мав однакову вагу, схожі фактори способу життя і схожі поведінкові риси, такі як куріння та рівень освіти. Це може означати, що генетична мінливість пов’язана із зовнішнім виглядом, а також потенційно може впливати на деякі звички та поведінку.

Зараз дивляться

Доктор Манель Естеллер у минулому працював над дослідженням за участю близнюків, але для цього проєкту його цікавили люди, які схожі один на одного, але не мають реальних родинних зв’язків.

Відібрані пари схожих людей зробили ДНК-тест, заповнили анкети про своє життя. Вчені пропустили їхні зображення через три різні програми розпізнавання облич.

Виявилося, що 16 пар мали такі ж показники, як у однояйцевих близнюків, що ідентифіковані за допомогою того ж програмного забезпечення. Інші 16 пар могли бути однаковими для людського ока, але не для програми розпізнавання облич.

Потім дослідники уважніше вивчили ДНК учасників.

– Ми змогли побачити, що вони мають кілька загальних генетичних варіантів, – сказав Естеллер. – І це був головний висновок, що генетика поєднує їх.

Це схожі коди, сказав він, але це просто випадковість.

– Зараз у світі так багато людей, що в кінцевому підсумку система виробляє людей зі схожими послідовностями ДНК, – сказав Естеллер. – Мабуть, так було завжди, але тепер завдяки інтернету їх стало набагато простіше знайти.

За його словами, коли вони пильно подивилися на пари, визначили, що інші фактори були іншими.

– Ось чому вони не повністю ідентичні, – сказав Естеллер.

Коли вчені уважно вивчили те, що називають епігеномами двійників, які виглядали найбільш схожими, виявилися ще більші відмінності.

Епігенетика – це дослідження того, як навколишнє середовище та поведінка можуть викликати зміни в роботі генів людини.

Коли вчені подивилися на мікробіом найбільш схожих пар, він також вирізнявся.

Мікробіом – це мікроорганізми – віруси, бактерії та грибки, які живуть в організмі людини.

– Ці результати не лише дають уявлення про генетику, що визначає нашу особу, але також можуть мати значення для встановлення інших антропометричних властивостей людини і навіть особистісних характеристик, — йдеться у дослідженні.