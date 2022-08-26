Люди, похожие друг на друга, но не находящиеся в прямом родстве, все же имеют генетическое сходство.

Это выяснила команда исследователей из Испании. Результаты работы были опубликованы в журнале Cell Reports.

Среди тех, у кого было это генетическое сходство, многие также имели одинаковый вес, схожие факторы образа жизни и поведенческих черт, такие как курение и уровень образования. Это может означать, что генетическая изменчивость связана с внешним видом, а также потенциально может влиять на некоторые привычки и поведение.

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Доктор Манель Эстеллер в прошлом работал над исследованием с участием близнецов, но для этого проекта его интересовали люди, которые похожи друг на друга, но не имеют реальных родственных связей.

Отобранные пары похожих людей сделали ДНК-тест, заполнили анкеты о своей жизни. Ученые пропустили их изображения через три разные программы распознавания лиц.

Оказалось, что 16 пар имели такие же показатели, как у однояйцевых близнецов, идентифицированных с помощью того же программного обеспечения. Остальные 16 пар могли выглядеть одинаково для человеческого глаза, но не для программы распознавания лиц.

Затем исследователи более внимательно изучили ДНК участников.

— Мы смогли увидеть, что они имеют несколько общих генетических вариантов, — сказал Эстеллер. — И это был главный вывод, что генетика объединяет их.

Это похожие коды, сказал он, но это просто случайность.

— Сейчас в мире так много людей, что в конечном итоге система производит людей с похожими последовательностями ДНК, — сказал Эстеллер. — Вероятно, так было всегда, но теперь, благодаря интернету, их стало намного проще найти.

По его словам, когда они внимательно посмотрели на пары, то определили, что другие факторы были другими.

— Вот почему они не полностью идентичны, — сказал Эстеллер.

Когда ученые внимательно изучили то, что они называют эпигеномами двойников, которые выглядели наиболее похожими, обнаружились еще большие различия.

Эпигенетика — это исследование того, как окружающая среда и поведение могут вызывать изменения в работе генов человека.

Когда ученые посмотрели на микробиом наиболее похожих пар, он тоже отличался.

Микробиом — это микроорганизмы — вирусы, бактерии и грибки, которые живут в организме человека.

— Эти результаты не только дают представление о генетике, определяющей наше лицо, но также могут иметь значение для установления других антропометрических свойств человека и даже личностных характеристик, — говорится в исследовании.