Исследование, проведенное Медицинской школой Университета Мэриленда (UMSOM) в США, предполагает, что дружба, основанная на мгновенной реакции совместимости, может иметь биологическую основу.

Ученые показали, что вариации фермента, обнаруженного в той части мозга, которая регулирует настроение и мотивацию, по-видимому, контролируют еще и наши социальные предпочтения.

Понимание того, какие факторы определяют эти социальные предпочтения, может помочь лучше понять, что идет не так с болезнями, связанными с социальной изоляцией, такими как шизофрения или аутизм, чтобы можно было разработать более эффективные методы лечения.

— Мы предполагаем, что это только первый среди многих биомаркеров совместимости в мозге, которые могут контролировать социальные предпочтения , — отметила доцент анатомии и нейробиологии Мичи Келли.

По ее словам, возможность по-настоящему понять факторы, лежащие в основе человеческой совместимости, помогла бы лучше подбирать отношения, чтобы уменьшить душевную боль и количество разводов. Или, к примеру, рациональнее подбирать пациентов и врачей для повышения качества лечения.

Команда исследовала социальные основы дружбы на животных, а точнее на мышах, стараясь понять, что именно определяет их предпочтения в друзьях.

Это очень важное открытие в контексте лечения таких социальных заболеваний, как шизофрения или возрастное когнитивное снижение, при котором социальное затворничество и изоляция могут существенно снизить качество жизни человека, убеждены исследователи.