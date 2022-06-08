Ужасные реалии войны в Украине – тысячи убитых и замученных людей. К сожалению, многие украинцы считаются пропавшими без вести, тысячи – в плену.
Людям, которые разыскивают своих родственников Минздрав рекомендует вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы. Это необходимо для вывода ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с уже внесенными в единую базу данных.
В настоящее время на территории Украины образцы ДНК отбираются у биологических родителей или детей пропавшего человека.
Что нужно, чтобы сдать биологические образцы:
- паспорт
- для ребенка – свидетельство о рождении.
Отнятие образцов и проведение молекулярно-генетической экспертизы осуществляется только по постановлению следователя. Экспертиза проводится бесплатно.
У живых людей отбирают:
- образцы крови,
- эпителий из полости рта и
образцы слюны.
Взять образцы могут в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению следователя или суда.
У умерших образцы отбираются в отделе экспертизы трупов. Это может быть любой биологический материал:
- кровь,
- мягкие ткани,
- отдельные кости и их
фрагменты.
Далее эти эталоны направляются в отделение судебно-медицинской экспертизы: там выделяется ДНК-профиль.
Как сравнивают ДНК-профили
ДНК-карта направляется в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Там ее помещают в базу централизованного учета генетических признаков человека под уникальным идентификатором. Его присваивают и при регистрации неустановленных лиц.
После этого устанавливаются генетические признаки родственников погибших, пропавших и неузнаваемых лиц. Для этого в каждом управлении полиции уже созданы рабочие группы, принимающие заявления.
Для поиска пропавших без вести нужно самостоятельно обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Далее следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертиз для выделения ДНК профиля.
После этого ДНК-профиль родственника также отправляется в централизованный автоматизированный учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме производится сравнение ДНК профилей.
Как долго происходит проведение судебно-медицинской экспертизы
Может продолжаться до одного месяца. В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование. Далее информация поступает родственникам погибшего.