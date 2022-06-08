Ужасные реалии войны в Украине – тысячи убитых и замученных людей. К сожалению, многие украинцы считаются пропавшими без вести, тысячи – в плену.

Людям, которые разыскивают своих родственников Минздрав рекомендует вместе с заявлением в полицию о факте исчезновения человека сдавать биологические образцы. Это необходимо для вывода ДНК-профиля и дальнейшего сравнения с уже внесенными в единую базу данных.

В настоящее время на территории Украины образцы ДНК отбираются у биологических родителей или детей пропавшего человека.

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Что нужно, чтобы сдать биологические образцы:

паспорт

для ребенка – свидетельство о рождении.

Отнятие образцов и проведение молекулярно-генетической экспертизы осуществляется только по постановлению следователя. Экспертиза проводится бесплатно.

У живых людей отбирают:

образцы крови,

эпителий из полости рта и

образцы слюны.

Взять образцы могут в отделениях судебно-медицинской лаборатории по поручению следователя или суда.

У умерших образцы отбираются в отделе экспертизы трупов. Это может быть любой биологический материал:

кровь,

мягкие ткани,

отдельные кости и их

фрагменты.

Далее эти эталоны направляются в отделение судебно-медицинской экспертизы: там выделяется ДНК-профиль.

Как сравнивают ДНК-профили

ДНК-карта направляется в Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Там ее помещают в базу централизованного учета генетических признаков человека под уникальным идентификатором. Его присваивают и при регистрации неустановленных лиц.

После этого устанавливаются генетические признаки родственников погибших, пропавших и неузнаваемых лиц. Для этого в каждом управлении полиции уже созданы рабочие группы, принимающие заявления.

Для поиска пропавших без вести нужно самостоятельно обратиться в отдел полиции по месту жительства с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников. Далее следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертиз для выделения ДНК профиля.

После этого ДНК-профиль родственника также отправляется в централизованный автоматизированный учет генетических признаков человека, где в автоматическом режиме производится сравнение ДНК профилей.

Как долго происходит проведение судебно-медицинской экспертизы

Может продолжаться до одного месяца. В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование. Далее информация поступает родственникам погибшего.