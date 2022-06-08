паспорт

для дитини – свідоцтво про народження.

Відібрання зразків та проведення молекулярно-генетичної експертизи здійснюється лише за постановою слідчого. Експертиза проводиться безоплатно.

У живих людей відбирають:

зразки крові,

епітелій з ротової порожнини та

зразки слини.

Взяти зразки можуть у відділеннях судово-медичної лабораторії за дорученням слідчого, або суду.

У померлих зразки відбираються у відділі експертизи трупів. Це може бути будь-який біологічний матеріал:

кров,

м’які тканини,

окремі кістки та їх

фрагменти.

Далі ці зразки направляються у відділення судово-медичної експертизи: там виділяється ДНК-профіль.

Як порівнюють ДНК-профілі

ДНК-картка направляється до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Там її поміщають до бази централізованого обліку генетичних ознак людини під унікальним ідентифікатором. Його присвоюють і при реєстрарації невстановлених осіб.

Після цього встановлюються генетичні ознаки родичів загиблих, зниклих та невпізнаних осіб. Для цього у кожному управлінні поліції вже створені робочі групи, які приймають заяви.

Для пошуку зниклих безвісти потрібно самостійно звернутись у відділ поліції за місцем свого проживання із заявою про зникнення або пошук кровних родичів. Далі слідчий виносить постанову про відбір зразків біоматеріалу та призначення експертизи для виділення ДНК профілю.

Після цього ДНК-профіль родича також відправляється до централізованого автоматизованого обліку генетичних ознак людини, де в автоматичному режимі проводиться порівняння ДНК профілів .

Як довго відбувається проведення судово-медичної експертизи

Може тривати до одного місяця. У разі виявлення збігів, про це інформується орган, який призначив експертизу та проводить досудове розслідування. Далі інформація надходить родичам загиблої особи.