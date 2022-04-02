Ворог, що увійшов у наш дім підступний і жорстокий. Під час воєнних дій його ракети та снаряди вщент розбивали будинки мирних людей, будівлі державних установ і підприємств, військові частини. Хтось загинув, хтось був поранений та потрапив до лікарні, багато людей, як от мешканці Маріуполя, не можуть надати звістку рідним, що живі, бо відсутній зв’язок. На жаль, є діти, що загубилися у цьому божевільному вирії війни.

Як знайти одне одного, як дати звістку, що з вами все гаразд?

Один із найбільших ресурсів для пошуку дітей та дорослих, зниклих під час вторгнення Росії в Україну тут: Пошук зниклих https://t.me/poshuk_znyklyh . У каналі легко орієнтуватися за допомогою хештегів із назвами міст.

Пошук Україна 2022 https://t.me/poshukukraina2022

Telegram-канал для пошуку людей по всій Україні. Щоб подати заявку на пошук, треба заповнити Google-форму, далі вона надійде волонтерам та бійцям ТрО.

Дитина не сама https://t.me/dytyna_ne_sama_bot

Бот, створений Офісом Президента спільно з ЮНІСЕФ та Міністерством соціальної політики України. Тут можна подати оголошення про розшук або ж повідомити про знайдену дитину.

Надія-бот https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot

Чат-бот для пошуку людей у Харкові. Щоб ним скористатися, потрібно надати детальну інформацію про зниклу людину, відповівши на прості запитання.

Радимо зберегти цю публікацію, навіть, якщо вам вона наразі не потрібна. Ці сервіси можуть знадобитися вашим знайомим, або незнайомим людям. Передавайте їх, щоб всі, хто загубився, знайшовся.

Джерело: Дія