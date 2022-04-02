Враг, вошедший в наш дом, коварен и жесток. Во время военных действий его ракеты и снаряды до основания разбивали дома мирных людей, здания государственных учреждений и предприятий, воинские части. Кто-то погиб, кто-то был ранен и попал в больницу, многие люди, как вот жители Мариуполя, не могут отправить известие родным, что живы, потому что отсутствует связь. К сожалению, есть дети, потерявшиеся в этом сумасшедшем круговороте войны.

Как найти друг друга, как дать известие, что с вами все хорошо?

Один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения России в Украину здесь: Поиск пропавших https://t.me/poshuk_znyklyh . В канале легко ориентироваться с помощью хэштегов с названиями городов.

Поиск Украина 2022 https://t.me/poshukukraina2022

Telegram канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google форму, далее она поступит волонтерам и бойцам ТРО.

Ребенок не один https://t.me/dytyna_ne_sama_bot

Бот создан Офисом Президента совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики Украины. Здесь можно подать объявление о розыске или сообщить о найденном ребенке.

Надежда-бот https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot

Чат-бот для поиска людей в Харькове. Чтобы им воспользоваться, нужно предоставить подробную информацию о пропавшем человеке, ответив на простые вопросы.

Советуем сохранить эту публикацию, даже если вам она не нужна. Эти сервисы могут понадобиться вашим знакомым или незнакомым людям. Передавайте их, чтобы все потерявшиеся нашлись.

Источник: Дія