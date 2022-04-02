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Как найти тех, кто потерялся в круговороте войны: подборка онлайн-сервисов для поиска пропавших людей

2 апреля 2022, 15:41
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
подросток
Источник: Depositphotos

Враг, вошедший в наш дом, коварен и жесток. Во время военных действий его ракеты и снаряды до основания разбивали дома мирных людей, здания государственных учреждений и предприятий, воинские части. Кто-то погиб, кто-то был ранен и попал в больницу, многие люди, как вот жители Мариуполя, не могут отправить известие родным, что живы, потому что отсутствует связь. К сожалению, есть дети, потерявшиеся в этом сумасшедшем круговороте войны.

Как найти друг друга, как дать известие, что с вами все хорошо?

Один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения России в Украину здесь: Поиск пропавших https://t.me/poshuk_znyklyh . В канале легко ориентироваться с помощью хэштегов с названиями городов.

Поиск Украина 2022 https://t.me/poshukukraina2022
Telegram канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google форму, далее она поступит волонтерам и бойцам ТРО.

Ребенок не один  https://t.me/dytyna_ne_sama_bot

Бот создан Офисом Президента совместно с ЮНИСЕФ и Министерством социальной политики Украины. Здесь можно подать объявление о розыске или сообщить о найденном ребенке.

Надежда-бот  https://t.me/Nadiia_Kharkiv_bot

Чат-бот для поиска людей в Харькове. Чтобы им воспользоваться, нужно предоставить подробную информацию о пропавшем человеке, ответив на простые вопросы.

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Советуем сохранить эту публикацию, даже если вам она не нужна. Эти сервисы могут понадобиться вашим знакомым или незнакомым людям. Передавайте их, чтобы все потерявшиеся нашлись.

Источник: Дія

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