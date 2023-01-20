Специалисты Центра психического здоровья и реабилитации “Лесная поляна” Минздрава Украины презентовали уникальную модель восстановления психического здоровья для тех, кто пережил травмирующие события.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Представленная модель является мультимодальной, то есть предусматривает применение разных подходов, методов, принципов лечения и реабилитации для достижения наилучшего эффекта, — говорится в сообщении.

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Сообщается, что модель, которая имеет рабочее название “Check Point” или “контрольная точка”, уже доказала свою эффективность и теперь специально обученные специалисты смогут применять ее во всех регионах Украины, работая с ветеранами, их семьями и теми, кто подвергся влиянию войны.

Сообщается, что вчера, 19 января, в рамках рабочего визита в Украину реабилитационный центр Лесная поляна посетил председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Фото: Минздрав