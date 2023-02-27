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День донора по месту работы: в Минздраве рассказали, как его организовать

27 февраля 2023, 15:34
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
День донора по месту работы: в Минздраве рассказали, как его организовать
Источник: Depositphotos

Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как организовать День донора по месту работы.

Если вы или ваши коллеги имеют желание задонатить кровь, это можно сделать прямо на рабочем месте, говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что центры крови имеют бригады, которые по предварительной договоренности приезжают на определенные локации с необходимым оборудованием и проводят забор крови.

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Чтобы организовать донацию крови на территории офиса, что следует сделать:

  • провести опрос среди коллег – сколько есть желающих сдать кровь. Для приглашения выездной бригады требуется не менее 40 потенциальных доноров. В зависимости от числа доноров формируется состав медицинской бригады;
  • если определились с количеством желающих сдать кровь, позвоните в ближайший центр крови. Список центров крови с актуальными телефонами есть по ссылке;
  • также можно воспользоваться электронной почтой и направить в центр письмо с предложением (адреса есть на сайтах центров крови).

Представитель центра крови обсудит с вами день и время забора крови.

Важно: для работы выездной бригады надо подготовить помещение. Это может быть большой зал или не менее трех комнат, одна из которых площадью от 20 м. кв.

Источник
Минздрав
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День донора донор крові Робота
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