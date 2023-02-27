Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, как организовать День донора по месту работы.

– Если вы или ваши коллеги имеют желание задонатить кровь, это можно сделать прямо на рабочем месте, – говорится в сообщении Минздрава.

В ведомстве отметили, что центры крови имеют бригады, которые по предварительной договоренности приезжают на определенные локации с необходимым оборудованием и проводят забор крови.

Сейчас смотрят

Чтобы организовать донацию крови на территории офиса, что следует сделать:

провести опрос среди коллег – сколько есть желающих сдать кровь. Для приглашения выездной бригады требуется не менее 40 потенциальных доноров. В зависимости от числа доноров формируется состав медицинской бригады;

если определились с количеством желающих сдать кровь, позвоните в ближайший центр крови. Список центров крови с актуальными телефонами есть по ссылке

также можно воспользоваться электронной почтой и направить в центр письмо с предложением (адреса есть на сайтах центров крови).

Представитель центра крови обсудит с вами день и время забора крови.

Важно: для работы выездной бригады надо подготовить помещение. Это может быть большой зал или не менее трех комнат, одна из которых – площадью от 20 м. кв.