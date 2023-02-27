Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, як організувати день донора за місцем роботи.

– Якщо ви або ваші колеги мають бажання задонатити кров — це можна зробити прямо на робочому місці, – йдеться в повідомленні МОЗ.

У відомстві зазначили, що центри крові мають бригади, які за попередньою домовленістю приїжджають на певні локації з необхідним обладнанням та проводять забір крові.

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Щоб організувати донацію крові на території офісу, слід зробити наступне:

провести опитування серед колег – скільки є бажаючих здати кров. Для запрошення виїзної бригади потрібно не менше 40 потенційних донорів. Залежно від числа донорів формується склад медичної бригади;

якщо визначилися з кількістю бажаючих здати кров, зателефонуйте в найближчий центр крові. Список центрів крові з актуальними телефонами є за посиланням

також можна скористатися електронною поштою і направити в центр лист з пропозицією (адреси є на сайтах центрів крові).

Представник центру крові обговорить з вами день і час забору крові.

Важливо: для роботи виїзної бригади треба підготувати приміщення. Це може бути великий зал або не менше трьох кімнат, одна з яких — площею від 20 м. кв.