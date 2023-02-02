У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як і де в нашій країні можна здати кров.

– Донорська кров рятує життя як військових, так і цивільних в той час, коли на фронті йдуть бойові дії, а росіяни продовжують тероризувати обстрілами українські міста і села, – пише пресслужба МОЗ.

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, іноземець або особа без громадянства, яка має посвідку на проживання на території України, які пройшли відповідне медичне обстеження і у яких немає протипоказань.

Зараз дивляться Список телефонів центрів крові в регіонах є за посиланням. Також ви можете внести свої дані в онлайн-реєстри донорів на сайтах donor.ua і helsi.me.

Джерело МОЗ

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