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Як стати донором крові в Україні – корисні посилання та контакти

2 Лютого 2023, 12:47
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Depositphotos

У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, як і де в нашій країні можна здати кров.

– Донорська кров рятує життя як військових, так і цивільних в той час, коли на фронті йдуть бойові дії, а росіяни продовжують тероризувати обстрілами українські міста і села, – пише пресслужба МОЗ.

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Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, іноземець або особа без громадянства, яка має посвідку на проживання на території України, які пройшли відповідне медичне обстеження і у яких немає протипоказань.

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Список телефонів центрів крові в регіонах є за посиланням.

Також ви можете внести свої дані в онлайн-реєстри донорів на сайтах donor.ua і helsi.me.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні донор крові
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