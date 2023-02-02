В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как и где в нашей стране можно сдать кровь.

— Донорская кровь спасает жизни как военных, так и гражданских в то время, когда на фронте идут боевые действия, а россияне продолжают терроризировать обстрелами украинские города и села, — пишет пресс-служба Минздрава.

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины в возрасте от 18 лет, иностранец или лицо без гражданства, имеющее вид на жительство на территории Украины, которые прошли соответствующее медицинское обследование и у которых нет противопоказаний.

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Список телефонов центров крови в регионах есть по ссылке.

Также вы можете внести свои данные в онлайн-реестры доноров на сайтах donor.ua и helsi.me.