Из-за активных боевых действий на фронте и частых атак россиян, нацеленных на гражданское население — в Украине высокий запрос на донорскую кровь.

В украинском центре трансплант-координации Фактам ICTV рассказали, что наша страна в состоянии самостоятельно обеспечить себя донорской кровью без привлечения зарубежной помощи.

Если возникает острая потребность, как много раненых на фронте или очередной теракт в мирном городе — для преодоления запроса на кровь присоединяются все регионы.

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Сегодня донором может стать абсолютно каждый, и в центре трансплант-координации отмечают увеличение доноров по всей стране. В частности, с октября этого года, когда в Украине стартовала кампания “Твоя кровь может воевать “Стань донором” — донаций ежедневно увеличилось в среднем на 2,5 тысячи.

— Потребность в крови и в ее компонентах – она существует всегда. И эта потребность непредсказуема и не ясна по объемам. Она может быть небольшой, а может быть значительной, — отмечает Александр Сергиенко, заместитель гендиректора Украинского центра трансплант-координации.

Поэтому, по словам Александра, во-первых быть донором на постоянной основе – это социальная ответственность и общественная полезность. А во-вторых – это залог того, что если с кем-то случится – поэтому эти компоненты крови будут налицо.

Чтобы ваша кровь пригодилась, тогда когда действительно в ней есть потребность — лучше стать в резерв доноров. Такие списки каждого центра переливания по всей стране. Зарегистрироваться донором можно онлайн через порталы helsi.me и ДонорUA.

Основательница крупнейшего украинского сообщества доноров ДонорUA Ирина Славинская рассказывает, что во время полномасштабной войны произошел колоссальный прирост доноров в их резерве — сейчас их насчитывается более 120 тыс. человек.

– Более 120 тысяч! Это для нас большой рекорд! В конце 2021 года у нас было 45 тыс. человек. За время полномасштабной войны количество людей значительно выросло. И в первые четыре дня войны в базу зашли 25 тыс. человек, — говорит Ирина Славинская.

По ее словам, это половина их семилетней деятельности. Настолько люди осознавали, как важно, здесь и сейчас стать и сделать хоть какой-то шаг на встречу победе. Все кто кто мог, то и выполнял.

– И я благодарна всем людям, которые зарегистрировались и до сегодняшнего момента продолжают приобщаться к донорской и спасать жизнь нашим людям, – говорит Ирина.

По мнению Ирины Славинской, пусть и малыми шагами, но в Украине развивается культура сознательного донорства крови. Люди уже начинают осознавать, что для того, чтобы твоя кровь спасла жизнь – не нужно штурмовать центры переливания, а записаться в резерв и ждать, вызова, от центра переливания.

— За время полномасштавбной войны количество донаций возросло более чем на 60%. Во-первых, она выросла за счет того, что мы транспортируем кровь и для обеспечения раненых военных, и для гражданского населения в прифронтовой линии, – говорит Ирина.

Также она выросла из-за количества пациентов, переместившихся с оккупированных территорий на западную или центральную Украину. Хотя и можно было подумать, что из-за пациентов, выехавших за границу, удастся уменьшить нагрузку на систему крови. Но нет, она выросла значительно, как она сказала ранее на 60%.