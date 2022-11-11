Фахівці Міністерства охорони здоров’я України підготували відповіді на п’ять найпопулярніших запитань щодо донорства крові.

– Донорство крові під час війни набуло особливого значення. Бути сьогодні донором крові – це робити свій внесок в обороноздатність країни, наближати перемогу і рятувати життя, – зазначають експерти МОЗ.

Вони відповіли на питання, які найчастіше виникають перед здачею крові вперше.

Зараз дивляться

Чи потрібно заздалегідь проходити медогляд перед здачею крові?

Ні. Донор проходить медогляд безпосередньо перед здачею в центрі крові (або в офісі, якщо мова йде про корпоративний День донора, коли медична бригада приїжджає на місце роботи).

Чи потрібно приносити будь-які довідки в день донації?

Ні. У центр крові необхідно принести тільки паспорт громадянина України. Інші документи оформляєте на місці.

Чи потрібно заздалегідь здавати кров на аналіз?

Ні. Всі необхідні аналізи будуть проведені безпосередньо в центрі крові. Показники гемоглобіну і групу крові повідомлять відразу ж після здачі крові з пальця. А через тиждень після донорства можна дізнатися результати тестування на інфекції.

Чому можуть не допустити до дачі крові?

Причин може бути кілька. Рішення про допуск на донацію приймає лікар. Головний принцип, яким при цьому керується медпрацівник, не нашкодити донору.

Іноді у донорів, які здають кров вперше, в день здачі підвищується кров’яний тиск (зокрема, через хвилювання). Або маса тіла нижче 50 кг. Або дуже слабкий зір (менше, ніж мінус 6).

Часто причиною недопуску стає неправильна підготовка до кроводачі: неправильне харчування, перенесене нещодавно (менше місяця тому) ГРВІ або менше року тому зроблене татуювання, прийом медпрепаратів.

На довічну відмову в донорствы повинні бути тільки дуже вагомі причини – інфекційні захворювання, такі як СНІД, сифіліс, вірусні гепатити, туберкульоз, паразитарні: ехінококоз, токсоплазмоз тощо, а також бронхіальна астма, злоякісні новоутворення, хвороби крові, видалення органів, вади серця тощо.

Як дізнатися, чи є хронічні захворювання, несумісні з донорством крові?

З багатьма хронічними захворюваннями можна здавати кров. Головне – повідомити про свій діагноз під час медогляду в центрі крові: лікар прийме рішення про (не)допуск до кроводачі і пояснить вам причини.