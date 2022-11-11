Специалисты Министерства здравоохранения Украины подготовили ответы на пять самых популярных вопросов относительно донорства крови.
— Донорство крови во время войны приобрело особое значение. Быть сегодня донором крови – это вносить свой вклад в обороноспособность страны, приближать победу и спасать жизнь, — отмечают эксперты Минздрава.
Они ответили на вопросы, которые чаще всего возникают перед сдачей крови впервые.
Нужно ли заранее проходить медосмотр перед сдачей крови?
Нет. Донор проходит медосмотр непосредственно перед сдачей в центре крови (или в офисе, если речь идет о корпоративном Дне донора, когда медицинская бригада приезжает на место работы).
Нужно ли приносить какие-либо справки в день донации?
Нет. В центр крови необходимо принести только паспорт гражданина Украины. Остальные документы оформляете на месте.
Нужно ли заранее сдавать кровь на анализ?
Нет. Все необходимые анализы будут проведены непосредственно в центре крови. Показатели гемоглобина и группу крови сообщат сразу же после сдачи крови с пальца. А через неделю после донорства можно узнать результаты тестирования на инфекции.
Почему могут не допустить у сдаче крови?
Причин может быть несколько. Решение о допуске на донацию принимает врач. Главный принцип, которым при этом руководствуется медработник, не навредить донору.
Иногда у доноров, которые сдают кровь впервые, в день сдачи повышается кровяное давление (в частности, из-за волнения). Или масса тела ниже 50 кг. Или очень слабое зрение (меньше, чем минус 6).
Часто причиной недопуска становится неправильная подготовка к кроводаче: неправильное питание, перенесенное недавно (менее месяца назад) ОРВИ или менее года назад сделанная татуировка, прием медпрепаратов.
На пожизненный отказ в донорстве должны быть только очень веские причины -инфекционные заболевания, такие как СПИД, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез; паразитарные: эхинококкоз, токсоплазмоз и т.д., а также бронхиальная астма, злокачественные новообразования, болезни крови, удаление органов, пороки сердца и т.д.
Как узнать, есть ли хронические заболевания, несовместимые с донорством крови?
Со многими хроническими заболеваниями можно сдавать кровь. Главное – сообщить о своем диагнозе во время медосмотра в центре крови: врач примет решение о (не)допуске к кроводаче и объяснит вам причины.