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Станция переливания крови в Харькове принимает до 160 доноров ежедневно в бомбоубежище.

13 сентября 2022, 17:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
станція переливання крові Харків

Доноры и работники Харьковской станции переливания крови – это настоящие герои. Одни под постоянным огнем врага жертвуют для лечения раненых кровь, а другие работают в нечеловеческих условиях, но снабжают препаратами крови больницы.

Фактически весь персонал станции переливания крови в Харькове живет в бомбоубежище. Это примерно 50 человек.

– За последние пять дней потребность в крови резко увеличилась, – сообщил Сергей Гладкий, отвечающий за хранение крови. – Но доноров тоже немало.

Несмотря на жестокие, непрерывные обстрелы, харьковчане и просто неравнодушные люди каждый день приходят на станцию переливания крови и становятся донорами.

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12 сентября сдать кровь пришли 160 человек.

харків станція переливання крові

Альбина, г. Харьков

13 сентября среди доноров была 23-летняя Альбина, узнавшая о необходимости Instagram. Она радуется, что за последнее время набрала вес, потому что когда весила меньше 50 кг, кровь у нее не взяли.

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А у Дмитрия отец воюет в Харьковской области, поэтому он из Киева специально приехал в Харьков и сразу с вокзала пошел сдавать кровь.

Источник: Центр стратегических коммуникаций и безопасности

Фото: Центр стратегических коммуникаций и безопасности

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