Доноры и работники Харьковской станции переливания крови – это настоящие герои. Одни под постоянным огнем врага жертвуют для лечения раненых кровь, а другие работают в нечеловеческих условиях, но снабжают препаратами крови больницы.
Фактически весь персонал станции переливания крови в Харькове живет в бомбоубежище. Это примерно 50 человек.
– За последние пять дней потребность в крови резко увеличилась, – сообщил Сергей Гладкий, отвечающий за хранение крови. – Но доноров тоже немало.
Несмотря на жестокие, непрерывные обстрелы, харьковчане и просто неравнодушные люди каждый день приходят на станцию переливания крови и становятся донорами.
12 сентября сдать кровь пришли 160 человек.
13 сентября среди доноров была 23-летняя Альбина, узнавшая о необходимости Instagram. Она радуется, что за последнее время набрала вес, потому что когда весила меньше 50 кг, кровь у нее не взяли.
А у Дмитрия отец воюет в Харьковской области, поэтому он из Киева специально приехал в Харьков и сразу с вокзала пошел сдавать кровь.
Источник: Центр стратегических коммуникаций и безопасности