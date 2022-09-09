В Украине стартовала национальная кампания под названием “Твоя кровь может воевать. Стань донором!”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В условиях военного положения постоянное обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обеспечения обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что война создает новые вызовы: кровь нужна каждый день как для спасения украинских воинов, так и для мирных граждан, страдающих агрессией, развязанной РФ.

Сейчас смотрят

Важно увеличивать запасы безопасной и качественной донорской крови, которая помогает не только спасать жизнь военных, но и проводить плановые операции в тылу, принимать роды, осуществлять трансплантации.

Как стать донором:

обратиться в центр крови (практически в каждом городе есть центры крови или другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь);

з аписаться по телефону в базу доноров в центрах крови своего города. Все медицинские учреждения, производящие запасы крови, имеют собственную базу доноров и при необходимости крови связываются с ними. по ссылке Список центров крови –

з аписаться онлайн в реестр доноров. Каждый желающий донатить кровь может зарегистрироваться на соответствующих веб-сервисах, внести туда всю необходимую информацию и ждать сообщения от координаторов. В на ресурсе нести свои данные можно

Кто может стать донором

Каждый дееспособный украинец от 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству.

Отмечается, что кампанию иллюстрирует мурал на воротах обстрелянного дома в центре Харькова. Его создал художник Гамлет Зиньковский после того, как сам сдал кровь для фронта. Автор дал право использовать его работу, надеясь, что она вдохновит на донорство других.