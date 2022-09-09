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“Твоя кровь может воевать. Стань донором!”. В Украине стартовала национальная кампания

9 сентября 2022, 13:39
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
донорство
Источник: Depositphotos

В Украине стартовала национальная кампания под названием “Твоя кровь может воевать. Стань донором!”. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

— В условиях военного положения постоянное обеспечение донорской кровью и ее компонентами является одним из условий обеспечения обороноспособности страны и залогом ее национальной безопасности, — говорится в сообщении. 

Отмечается, что война создает новые вызовы: кровь нужна каждый день как для спасения украинских воинов, так и для мирных граждан, страдающих агрессией, развязанной РФ.

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Важно увеличивать запасы безопасной и качественной донорской крови, которая помогает не только спасать жизнь военных, но и проводить плановые операции в тылу, принимать роды, осуществлять трансплантации.

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Как стать донором:

  • обратиться в центр крови (практически в каждом городе есть центры крови или другие медицинские учреждения, где можно сдать кровь);  
  • записаться по телефону в базу доноров в центрах крови своего города. Все медицинские учреждения, производящие запасы крови, имеют собственную базу доноров и при необходимости крови связываются с ними. Список центров крови – по ссылке;
  • записаться онлайн в реестр доноров. Каждый желающий донатить кровь может зарегистрироваться на соответствующих веб-сервисах, внести туда всю необходимую информацию и ждать сообщения от координаторов. Внести свои данные можно на ресурсе.

Кто может стать донором

Каждый дееспособный украинец от 18 лет. Среди обязательных требований: масса тела не менее 50 кг и отсутствие противопоказаний к донорству. 

Отмечается, что кампанию иллюстрирует мурал на воротах обстрелянного дома в центре Харькова. Его создал художник Гамлет Зиньковский после того, как сам сдал кровь для фронта. Автор дал право использовать его работу, надеясь, что она вдохновит на донорство других.

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні донор крові МОЗ Украины
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