В Україні стартувала національна кампанія під назвою “Твоя кров може воювати. Стань донором!”. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– В умовах воєнного стану постійне забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної РФ.

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Важливо збільшувати запаси безпечної та якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації.

Як стати донором:

звернутися в центр крові (практично в кожному місті є центри крові або інші медичні установи, де можна здати кров);

за посиланням записатися по телефону в базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні установи, що виробляють запаси крові, мають власну базу донорів і за необхідності крові зв’язуються з ними. Список центрів крові –

з ресурсі. аписатися онлайн до реєстру донорів. Кожен охочий донатити кров може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на

Хто може стати донором

Кожен дієздатний українець від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше 50 кг і відсутність протипоказань до донорства.

Зазначається, що кампанію ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку в центрі Харкова. Його створив художник Гамлет Зіньковський після того, як сам здав кров для фронту. Автор дав право використовувати його роботу, сподіваючись, що вона надихне на донорство інших.