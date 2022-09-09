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“Твоя кров може воювати. Стань донором!”. В Україні стартувала національна кампанія

9 Вересня 2022, 13:39
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
донорство
Джерело: Depositphotos

В Україні стартувала національна кампанія під назвою “Твоя кров може воювати. Стань донором!”. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

– В умовах воєнного стану постійне забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов забезпечення обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що війна створює нові виклики: кров потрібна щодня як для порятунку українських воїнів, так і для мирних громадян, які страждають від агресії, розв’язаної РФ.

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Важливо збільшувати запаси безпечної та якісної донорської крові, яка допомагає не тільки рятувати життя військових, а й проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації.

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Як стати донором:

  • звернутися в центр крові (практично в кожному місті є центри крові або інші медичні установи, де можна здати кров);
  • записатися по телефону в базу донорів у центрах крові свого міста. Всі медичні установи, що виробляють запаси крові, мають власну базу донорів і за необхідності крові зв’язуються з ними. Список центрів крові – за посиланням;
  • записатися онлайн до реєстру донорів. Кожен охочий донатити кров може зареєструватися на відповідних вебсервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Внести свої дані можна на ресурсі.

Хто може стати донором

Кожен дієздатний українець від 18 років. Серед обов’язкових вимог: маса тіла не менше 50 кг і відсутність протипоказань до донорства.

Зазначається, що кампанію ілюструє мурал на воротах обстріляного будинку в центрі Харкова. Його створив художник Гамлет Зіньковський після того, як сам здав кров для фронту. Автор дав право використовувати його роботу, сподіваючись, що вона надихне на донорство інших.

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні донор крові МОЗ України
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