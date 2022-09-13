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Станція переливання крові в Харкові приймає до 160 донорів щодня у бомбосховищі

13 Вересня 2022, 17:56
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
станція переливання крові Харків

Донори і працівники Харківської станції переливання крові – це справжні герої. Одні під постійним вогнем ворога жертвують для лікування поранених кров, а інші працюють в нелюдських умовах, але забезпечують препаратами крові лікарні.

Фактично весь персонал станції переливання крові в Харкові живе у бомбосховищі. Це приблизно 50 людей.

– За останні п’ять днів потреба у крові різко збільшилася, – повідомив Сергій Гладкий, який відповідає за зберігання крові. – Але донорів теж чимало.

Незважаючи на жорстокі, безперервні обстріли, харків’яни і просто небайдужі люди щодня приходять до станції переливання крові і стають донорами.

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12 вересня здати кров прийшли 160 людей.

Альбіна, м. Харків

13 вересня серед донорів була 23-річна Альбіна, яка дізналася про потребу з Instagram. Вона радіє, що за останній час набрала вагу, бо коли важила менше 50 кг, кров у неї не взяли.

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А в Дмитра батько воює на Харківщині, тому він з Києва спеціально приїхав до Харкова й одразу з вокзалу пішов здавати кров.

Джерело: Центр стратегічних комунікацій та безпеки

Фото: Центр стратегічних комунікацій та безпеки

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