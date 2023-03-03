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У МОЗ розповіли, які послуги можна отримати безкоштовно у Феофанії

3 Березня 2023, 14:13
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
феофания

У 2023 році клінічна лікарня Феофанія, яка підпорядковується головному управлінню справами і десятки років була закритою, тепер доступна кожному українцю. Цього року медичний заклад надаватиме пацієнтам безкоштовні послуги за трьома пакетами Програми медичних гарантій.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Наразі уряд ухвалв постанову, якою продовжив термін дії пілотного проекту щодо приєднання клінічної лікарні Феофанія до надання медичної допомоги за Програмою медичних гарантій, – йдеться у повідомленні.

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В відомстві охорони здоров’я нагадали, що Феофанія, в рамках пілотного проекту, вже більше року надає медичну допомогу пацієнтам у разі гострого мозкового інсульту і гострого інфаркту міокарда.

Цього року медзаклад надаватиме безкоштовні послуги ще й пацієнтам з онкологією. Уряд дозволив Феофанії укласти договір з НСЗУ на пакет радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями в стаціонарних та амбулаторних умовах.

Клінічна лікарня Феофанія має потужну матеріально-технічну базу, що дозволяє застосовувати новітні методи лікування пацієнтів.

Фото: Феофанія

Джерело
МОЗ
Теги
Інсульт Інфаркт лікування МОЗ України Онкологія
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