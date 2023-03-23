На базе Западноукраинского детского специализированного медицинского центра открыто уникальное для этого региона Украины подразделение — лаборатория молекулярно-генетических исследований.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

— Новое подразделение будет выполнять иммуно-генетические обследования для пациентов до и после трансплантации, а также для детей, у которых диагностировали злокачественные заболевания кроветворной и лимфоидной ткани, — говорится в сообщении.

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По словам медиков, новая генетическая лаборатория создана как структурное подразделение больницы для нужд пациентов учреждения. И в этом ее уникальность. Однако при необходимости может выполнять исследования биоматериала и пациентов из других больниц.

Новейшие методы генетической диагностики, которые будут проводить в Центре, до сих пор были доступны только в референс-лаборатории Киева или за рубежом.

К созданию лаборатории активно присоединились специалисты Центра и благотворительного фонда Крылья надежды при финансовой поддержке Nova Ukraine и Fooksman Family Foundation.

Лабораторию разместили в отремонтированных помещениях Центра. Весь проект стоит более 4 млн. грн.

Источник: ЗУДСМЦ