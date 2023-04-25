Центр нейрохірургії дитячої лікарні Св. Миколая у Львові записав у свій актив першу в історії української медицини операцію на головному мозку з пробудженням. Успішну операцію!

Пацієнт – 15-річний Максим з Тернополя з восьми років страждав на епілепсію. Судоми провокувало будь-яке навантаження – і фізичне, й емоційне. Навіть радісні події могли викликати напад.

До першого прояву цієї хвороби Максимко займався танцями, йому це надзвичайно подобалося, мріяв стати чемпіоном.

Але все обрушилось в одну мить. Діагностували пухлину мозку. І далі хлопчик жив з неймовірними обмеженнями: не бігати, не стрибати, не плакати, не сміятися…

Мама дуже боялася за життя сина, проте лише після того, як з віком у Максима з’явилися проблеми з вимовою і пам’яттю, сім’я звернулася до львівських лікарів.

Обстеживши пацієнта, встановили, за сім років пухлина значно виросла і почала тиснути на ділянки мозку, що відповідають за мову та рухи.

Ризик паралічу правої половини тіла 15-річного хлопця став реальністю.

Єдиним шансом для Максима могла стати операція на мозку з пробудженням – AWAKE SURGERY.

Під час такої операції найважливіша частина втручання мусила проходити без наркозу, бо пацієнт повинен перебувати при свідомості.

– Я зрозумів, далі тягнути нікуди. З’явилися ознаки того, що пухлина добряче тисне на мозок. Це ризик смерті, – каже завідувач нейрохірургічного відділення Михайло Ловга.

Під час найважливішої частини операції – видалення самої пухлини – лікарі вивели Максима з наркозу. Це потрібно було, аби контролювати його мову та рухи і не пошкодити ділянки мозку, що за них відповідають.

Операція тривала сім годин! Щоби хлопець не заснув, медики відволікали його розповідями про супергероїв із коміксів, фантастичні світи, ставили всілякі запитання. Коли Максим відповідав, активність у відповідних ділянках мозку фіксували нейрофізіологи.

Хірургам вдалося повністю видалити пухлину. Мама почула обнадійливе: подальшого лікування пацієнт не потребує.

Епілептичних нападів більше не було, відновилася мова. І хлопчик із задоволенням ділиться планами на майбутнє: хоче зайнятися спортом і подорожувати.

– Ми щасливі! Приїхали хворі, а їдемо здорові! – каже його мама.

Джерело і фото: Перше медичне об’єднання Львова