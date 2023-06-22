Эксперты Центра общественного здоровья Минздрава Украины поделились простыми и эффективными способами пережить жару без вреда для здоровья.

— Синоптики предупреждают, что в Украину возвращается жаркая погода, поэтому важно помнить простые правила, которые помогут предотвратить негативное влияние жары на организм, — отмечают специалисты.

По словам медиков, особенно опасная жара для пожилых людей, младенцев, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто работает на улице.

Храните прохладу. Во время жаркой погоды важно сохранять прохладу во избежание негативного влияния жары на здоровье.

Держитесь подальше от жары. Избегайте выхода на улицу и выполнения напряженной работы в самое жаркое время суток. Находитесь в тени, не оставляйте детей и животных в припаркованном транспорте, а при необходимости и возможности проводите 2–3 часа в день в прохладном месте.

Держите прохладу в доме. Используйте ночной воздух, чтобы охладить дом. Уменьшите тепловую нагрузку внутри квартиры или дома в течение дня, используя шторы или жалюзи и выключив как можно больше электроприборов.

Держите тело прохладным, употребляйте достаточно воды. Используйте легкую и свободную одежду и легкое постельное белье, принимайте прохладный душ или ванную и регулярно пейте воду. Избегайте сладких алкогольных напитков или напитков с кофеином.

Помните, что опасным может быть длительное пребывание под прямыми солнечными лучами, так и пребывание в жарких помещениях.