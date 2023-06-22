Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України поділилися простими та ефективними способами пережити спеку без шкоди для здоров’я.

– Синоптики попереджають, що в Україну повертається спекотна погода, тож важливо пам’ятати прості правила, які допоможуть запобігти негативному впливу спеки на організм, – наголошують фахівці.

За словами медиків, особливо небезпечна спека для літніх людей, немовлят, людей із хронічними захворюваннями та тих, хто працює на вулиці.

Зберігайте прохолоду. Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров’я.

Тримайтеся подалі від спеки. Уникайте виходу на вулицю і виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Знаходьтеся в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за потреби та можливості проводьте 2-3 години на день у прохолодному місці.

Тримайте прохолоду в будинку. Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити будинок. Зменшіть теплове навантаження всередині квартири або будинку протягом дня, використовуючи штори або жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів.

Тримайте тіло прохолодним, вживайте достатньо води. Використовуйте легкий і вільний одяг та легку постільну білизну, приймайте прохолодний душ або ванну і регулярно пийте воду. Уникайте солодких алкогольних напоїв або напоїв із кофеїном.

Пам’ятайте, що небезпечним може бути як тривале перебування під прямими сонячними променями, так і перебування в спекотних приміщеннях.