Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини здоров’я

Прості правила, як благополучно пережити спеку без шкоди для здоров’я

22 Червня 2023, 14:52
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Експерти Центру громадського здоров’я МОЗ України поділилися простими та ефективними способами пережити спеку без шкоди для здоров’я.

– Синоптики попереджають, що в Україну повертається спекотна погода, тож важливо пам’ятати прості правила, які допоможуть запобігти негативному впливу спеки на організм, – наголошують фахівці.

За словами медиків, особливо небезпечна спека для літніх людей, немовлят, людей із хронічними захворюваннями та тих, хто працює на вулиці.

Читайте також:
Прості правила, як благополучно пережити спеку без шкоди для здоров’яСонячний удар: симптоми, перша допомога, профілактика

Зберігайте прохолоду. Під час спекотної погоди важливо зберігати прохолоду, щоб уникнути негативного впливу спеки на здоров’я.

Тримайтеся подалі від спеки. Уникайте виходу на вулицю і виконання напруженої роботи в найспекотніший час доби. Знаходьтеся в тіні, не залишайте дітей і тварин у припаркованому транспорті, а за потреби та можливості проводьте 2-3 години на день у прохолодному місці.

Тримайте прохолоду в будинку. Використовуйте нічне повітря, щоб охолодити будинок. Зменшіть теплове навантаження всередині квартири або будинку протягом дня, використовуючи штори або жалюзі та вимкнувши якомога більше електроприладів.

Тримайте тіло прохолодним, вживайте достатньо води. Використовуйте легкий і вільний одяг та легку постільну білизну, приймайте прохолодний душ або ванну і регулярно пийте воду. Уникайте солодких алкогольних напоїв або напоїв із кофеїном.

Пам’ятайте, що небезпечним може бути як тривале перебування під прямими сонячними променями, так і перебування в спекотних приміщеннях.

Джерело
Центр громадського здоров’я
Теги
поради лікаря Спека
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь