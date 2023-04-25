Літо – найспекотніший сезон у році, через це потрібно уважно стежити за температурою та часом, який ви проводите під сонцем, щоб уникнути сонячного удару.

Детальніше про те, що таке сонячний удар, які симптоми та як уникнути, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що таке сонячний удар

Це неприємні відчуття, що супроводжуються головним болем, нудотою, прискореним диханням, після того, як людина довго перебувала під сонцем.

Лікарка-терапевт Марина Єріна зазначає, що у спекотні сонячні дні категорично не можна перебувати на вулиці без головного убору.

– Під впливом сонця різко розширюються кровоносні судини, кров приливає до мозку. Може трапитися крововилив або набряк мозку, – каже лікар.

Крім того, порушується робота центральної нервової системи, може наступити сплутаність та навіть втрата свідомості. Саме тому потрібно негайно викликати швидку.

Перші ознаки та симптоми сонячного удару

Сімейний лікар Ірина Вакуленко зазначає, що сонячний удар може статися внаслідок тривалого перебування на сонці та прямого впливу променів.

– У такому разі компенсаторні механізми не справляються з тепловіддачею, а температура тіла значно підвищується. Удар може відбутися як під час перебування на сонці, так і через кілька годин, – додає Вакуленко.

При сонячному ударі у людини дуже підвищується температура тіла (+38-39 градусів).

За словами лікаря, сонячний удар поділяється на три ступеня. При кожному з них людина відчуває різні симптоми:

легкий – слабкість, нудота, головний біль, прискорений пульс, нерівномірне дихання;

– слабкість, нудота, головний біль, прискорений пульс, нерівномірне дихання; середній – посилення легких симптомів, порушення координації, напівпритомний стан, носова кровотеча, лихоманка до 38–39 градусів;

– посилення легких симптомів, порушення координації, напівпритомний стан, носова кровотеча, лихоманка до 38–39 градусів; важкий – бліда шкіра, висока температура, втрата або сплутана свідомість (делірій, галюцинації). Можливі судоми кінцівок та смерть з надзвичайним ступенем перегріву.

Інші симптоми сонячного удару:

слабкість;

блювота;

іноді температура перевищує 40 °C;

порушення пульсу;

судоми;

болі в животі;

задишка;

потемніння в очах;

почервоніння шкіри;

затримка сечовипускання;

хитка хода.

Перша допомога при сонячному ударі

Якщо сонячний удар все-таки стався, не варто оцінювати стан потерпілого самостійно, а негайно телефонувати у швидку, надавши при цьому першу допомогу:

постаратися ізолювати постраждалого від тепла;

зайти в будинок, зняти зайвий одяг;

лягти, пити більше рідини (бажано чистої води без газу; також підійдуть електролітні розчини);

обгорнути тіло прохолодним вологим рушником. Можна махати віялом, протирати тіло прохолодною (не крижаною) водою;

потерти мочки вух;

клацнути по носі;

при перших ознаках втрати свідомості та погіршення стану – викликати швидку.

Профілактика

Щоб уникнути удару потрібно не забувати виходити на вулицю в головному уборі та, за можливості, менше перебувати під сонцем.

Краще для захисту підходять світлі головні убори, ніж темні, оскільки другі мають властивість поглинати тепло. У спекотні дні наполегливо рекомендується утриматися від вживання алкоголю, позаяк він є одним з головних чинників виникнення сонячного удару.

Так само небажано перебувати на сонці людям які:

мають зайву вагу;

мають гормональні порушення;

мають алергію;

не дотримуються достатнього питного режиму або приймають сечогінні засоби;

носять щільний, прогумований, синтетичний одяг.

Чого не можна робити при сонячному ударі: