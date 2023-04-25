Лето — самый жаркий сезон в году, поэтому вам нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара.

Подробнее о том, что такое солнечный удар, какие симптомы и как избежать, читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое солнечный удар

Это неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.

Врач-терапевт Марина Ерина отмечает, что в жаркие солнечные дни категорически нельзя находиться на улице без головного убора.

— Под воздействием солнца резко расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к мозгу. Может случиться кровоизлияние или отек мозга, — говорит врач.

Кроме того, нарушается работа центральной нервной системы, может наступить спутанность и даже потеря сознания. Именно поэтому нужно немедленно вызвать скорую.

Первые признаки и симптомы солнечного удара

Семейный врач Ирина Вакуленко отмечает, что солнечный удар может произойти вследствие длительного пребывания на солнце и прямого воздействия лучей.

— В таком случае компенсаторные механизмы не справляются с теплоотдачей, а температура тела значительно повышается. Удар может произойти как во время пребывания на солнце, так и через несколько часов, — добавляет Вакуленко.

При солнечном ударе у человека очень повышается температура тела (+38-39 градусов).

По словам врача, солнечный удар делится на три степени. При каждом из них человек испытывает разные симптомы:

легкий — слабость, тошнота, головная боль, учащенный пульс, неравномерное дыхание;

— слабость, тошнота, головная боль, учащенный пульс, неравномерное дыхание; средний — усиление легких симптомов, нарушение координации, полубессознательное состояние, носовое кровотечение, лихорадка до 38-39 градусов;

— усиление легких симптомов, нарушение координации, полубессознательное состояние, носовое кровотечение, лихорадка до 38-39 градусов; тяжелый — бледная кожа, высокая температура, потеря или спутанное сознание (делирий, галлюцинации). Возможны судороги конечностей и смерть с чрезвычайной степенью перегрева.

Другие симптомы солнечного удара:

слабость;

рвота;

иногда температура превышает 40 °C;

нарушение пульса;

судороги;

боли в животе;

одышка;

потемнение в глазах;

покраснение кожи;

задержка мочеиспускания;

шаткая походка.

Первая помощь при солнечном ударе

Если солнечный удар все-таки произошел, не стоит оценивать состояние пострадавшего самостоятельно, а немедленно звонить в скорую, оказав при этом первую помощь:

постараться изолировать пострадавшего от тепла;

зайти в дом, снять лишнюю одежду;

лечь, пить больше жидкости (желательно чистой воды без газа; также подойдут электролитные растворы);

обернуть тело прохладным влажным полотенцем. Можно махать веером, протирать тело прохладной (не ледяной) водой;

потереть мочки ушей;

щелкнуть по носу;

при первых признаках потери сознания и ухудшения состояния — вызвать скорую.

Профилактика

Чтобы избежать удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находиться под солнцем.

Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, чем темные, поскольку вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, поскольку он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара.

Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:

имеют лишний вес;

гормональные нарушения;

аллергию;

не соблюдают достаточного питьевого режима или принимают мочегонные средства;

носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.

Чего нельзя делать при солнечном ударе: