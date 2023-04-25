Лето — самый жаркий сезон в году, поэтому вам нужно внимательно следить за температурой и временем, которое вы проводите под солнцем, чтобы избежать солнечного удара.
Подробнее о том, что такое солнечный удар, какие симптомы и как избежать, читайте в материале Фактов ICTV.
Что такое солнечный удар
Это неприятные ощущения, сопровождающиеся головной болью, тошнотой, учащенным дыханием, после того, как человек долго находился под солнцем.
Врач-терапевт Марина Ерина отмечает, что в жаркие солнечные дни категорически нельзя находиться на улице без головного убора.
— Под воздействием солнца резко расширяются кровеносные сосуды, кровь приливает к мозгу. Может случиться кровоизлияние или отек мозга, — говорит врач.
Кроме того, нарушается работа центральной нервной системы, может наступить спутанность и даже потеря сознания. Именно поэтому нужно немедленно вызвать скорую.
Первые признаки и симптомы солнечного удара
Семейный врач Ирина Вакуленко отмечает, что солнечный удар может произойти вследствие длительного пребывания на солнце и прямого воздействия лучей.
— В таком случае компенсаторные механизмы не справляются с теплоотдачей, а температура тела значительно повышается. Удар может произойти как во время пребывания на солнце, так и через несколько часов, — добавляет Вакуленко.
При солнечном ударе у человека очень повышается температура тела (+38-39 градусов).
По словам врача, солнечный удар делится на три степени. При каждом из них человек испытывает разные симптомы:
- легкий — слабость, тошнота, головная боль, учащенный пульс, неравномерное дыхание;
- средний — усиление легких симптомов, нарушение координации, полубессознательное состояние, носовое кровотечение, лихорадка до 38-39 градусов;
- тяжелый — бледная кожа, высокая температура, потеря или спутанное сознание (делирий, галлюцинации). Возможны судороги конечностей и смерть с чрезвычайной степенью перегрева.
Другие симптомы солнечного удара:
- слабость;
- рвота;
- иногда температура превышает 40 °C;
- нарушение пульса;
- судороги;
- боли в животе;
- одышка;
- потемнение в глазах;
- покраснение кожи;
- задержка мочеиспускания;
- шаткая походка.
Первая помощь при солнечном ударе
Если солнечный удар все-таки произошел, не стоит оценивать состояние пострадавшего самостоятельно, а немедленно звонить в скорую, оказав при этом первую помощь:
- постараться изолировать пострадавшего от тепла;
- зайти в дом, снять лишнюю одежду;
- лечь, пить больше жидкости (желательно чистой воды без газа; также подойдут электролитные растворы);
- обернуть тело прохладным влажным полотенцем. Можно махать веером, протирать тело прохладной (не ледяной) водой;
- потереть мочки ушей;
- щелкнуть по носу;
- при первых признаках потери сознания и ухудшения состояния — вызвать скорую.
Профилактика
Чтобы избежать удара нужно не забывать выходить на улицу в головном уборе и, по возможности, меньше находиться под солнцем.
Лучше для защиты подходят светлые головные уборы, чем темные, поскольку вторые имеют свойство поглощать тепло. В жаркие дни настоятельно рекомендуется воздержаться от употребления алкоголя, поскольку он является одним из главных факторов возникновения солнечного удара.
Так же нежелательно находиться на солнце людям которые:
- имеют лишний вес;
- гормональные нарушения;
- аллергию;
- не соблюдают достаточного питьевого режима или принимают мочегонные средства;
- носят плотную, прорезиненную, синтетическую одежду.
Чего нельзя делать при солнечном ударе:
- Резко охлаждать человека (погружать в ледяную воду, сажать под кондиционер и т.д.).
- Давать кофе или алкоголь.