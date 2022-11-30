Мигрень – это не привычная головная боль, а сильная, регулярная и пульсирующая с одной стороны головы. Она может длиться до трех суток и сопровождаться большой чувствительностью к свету и разным звукам, у больного возникают нарушения зрения и даже речи, тошнота и рвота.

Какие симптомы этой болезни, причины ее возникновения и как ее предупредить и лечить, Фактам ICTV рассказала невролог Людмила Черняк.

Что такое мигрень

Мигрень – это неврологическое заболевание, приступообразное состояние с четкими клиническими проявлениями и стадиями развития. Это хроническое расстройство, сопровождающееся сильной односторонней головной пульсирующей болью.

Сейчас смотрят

Эта болезнь – тяжелое испытание. Но с ней можно научиться жить и уменьшить частоту приступов. Главное – вместе с врачом выбрать правильное лечение.

Симптомы мигрени

Симптомы мигрени возникают поэтапно. Эта болезнь имеет продромальный период, когда за сутки перед приступом у человека уже проявляются определенные симптомы. Именно они свидетельствуют о том, что мигрень близко. Это может быть усталость, желание съесть что-нибудь сладкое и тому подобное. Поэтому люди, страдающие мигренью, могут предугадать этот приступ.

А дальше развивается сам приступ мигрени. Он может быть с аурой: какими-то особыми предвестниками, которые характерны для каждого человека и повторяются от приступа к приступу. А может быть мигрень без ауры, без этих симптомов.

Обычно аура мигрени длится от 5 минут до часа. Ее симптомы нарастают постепенно. Возникает нарушение зрения, изображение становится обезображенным. Перед глазами могут появиться мерцающие, зигзагообразные линии. Могут даже возникнуть нарушения речи. Человеку трудно произнести и вспомнить слова.

После ауры возникает четкий болевой приступ, односторонний, пульсирующий. Он может быть сильным или умеренным, зависимо от того, как протекает мигрень. Может сопровождаться тошнотой, рвотой, появляется общая чувствительность к свету, запахам.

Если мигрень без ауры, то сильная, пульсирующая, сжимающая головная боль возникает сразу. Во время движения головой или смены позиции тела она усиливается. Иногда возникает даже чрезмерная чувствительность к прикосновению. Приступ мигрени длится до трех суток. Если голова болит дольше, это может являться проявлением другой неврологической болезни.

Причины возникновения мигрени

Причины появления мигрени до конца не исследованы. Ученые говорят: эта болезнь часто передается по наследству. Провоцируют мигрень сильный стресс, физическое переутомление и эмоциональные переживания.

А еще – расстройства сна, начало месячных у женщин и некоторые пищевые продукты. У каждого человека спровоцировать приступ может другой продукт. Например, молоко или квашеная капуста, вяленая рыба или сыры с плесенью. Но больше всего провоцирует приступы алкоголь.

Как лечить мигрень

Лечение мигрени начинается с парацетамола, аспирина, противовоспалительных препаратов, диклофенака. То есть группы противовоспалительных нестероидных препаратов. Или метоклопрамида – это препарат, который уменьшает тошноту, рвоту.

Лекарство от мигрени, которое уменьшает боль, лучше всего принимать еще до приступа, когда он только развивается.

Следующая группа лекарств – триптаны, повышающие уровень серотонина в мозге и уменьшающие воспаление сосудов. Но эффект от триптанов есть не всегда. Поэтому нужно очень индивидуально подходить к лечению.

Лечится ли мигрень

Механизмы развития мигрени изучают по сей день. Ученые десятки лет ищут препараты, которые могут помочь больному при приступе этого неврологического заболевания. Лекарств именно от мигрени не существует. Есть препараты, помогающие уменьшить симптомы этой болезни.

Чтобы избавиться от мигрени, нужно пересмотреть свои привычки и образ жизни.

Профилактика

Предупредить мигрень можно. Человек должен соблюдать определенный режим питания и отдыха и избегать стрессов. А еще – придерживаться рекомендаций врача.