Исследование, проведенное учеными Медицинского колледжа Университета Аризоны, показало высокую эффективность лечения приступов мигрени с помощью регулярного облучения зеленым светом.

Всего за два с половиной месяца терапии зеленым светом (ежедневные сеансы по два часа) интенсивность головных болей у большинства участников снизилась по меньшей мере в два раза.

— Это первые в истории клинические испытания по оценке фототерапии, то есть лечения светом, в качестве средства борьбы с хронической головной болью. И результаты превзошли все ожидания, — констатировал профессор нейрохирургии Медицинского колледжа Мохаб Ибрагим.

Он признался, что его, как практикующего клинического врача, эти результаты очень обнадеживают. Ведь фактически появился еще один, дополнительный метод лечения мигрени — одного из сложнейших неврологических расстройств.

Мигрень – это мучительное и лишающее возможностей нормально функционировать состояние. По данным ВОЗ, мигрень является одним из самых распространенных расстройств нервной системы, от которого страдают до 1 млрд человек по всему миру. А у 1,7-4% взрослого населения планеты голова болит не менее 15 дней ежемесячно.

Фототерапия при мигрени до сих пор не применялась, хотя в целом терапевтические свойства света медикам давно и хорошо известны. В частности, ряд клинических испытаний показал, что направленное световое излучение определенной длины волны может ускорить заживление ран, уменьшить боль при нарушении работы лицевых суставов и т.д.

В ходе научной работы ученые отобрали 60 добровольцев, которых разделили случайным образом на две равные группы и выдали каждому по светодиодной ленте.

Добровольцам из экспериментальной группы дали зеленые излучатели, участникам из группы контроля — обычные, дающие привычный дневной свет.

Всем участникам было дано указание на протяжении 10 недель ежедневно проводить по два часа в комнате, освещенной исключительно выданными им приборами. По истечении этого срока сравнили результаты обеих групп.

Разница оказалась впечатляющей. Ежедневное облучение зеленым светом почти на две трети уменьшило, как частоту головных болей (60%), так и их интенсивность (с 8 до 3,2 по десятибалльной шкале). При этом у подавляющего большинства участников проявления мигрени снизились по меньшей мере вдвое.

Самочувствие участников эксперимента, которым выдали зеленые светодиоды, улучшилось настолько заметно, что почти все из них (за исключением одного волонтера) с радостью согласились забрать лечебные лампочки.

Использование немедикаментозной терапии вроде облучения зеленым светом может оказать огромную помощь многим пациентам, которые либо не хотят принимать лекарства, либо на них не реагируют, отмечают ученые.

Они убеждены, что дополнительное преимущество светотерапии заключается в полном отсутствии побочных эффектов. Более того, эта терапия также улучшает сон и другие показатели качества жизни.