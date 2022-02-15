Дослідження, проведене вченими Медичного коледжу Університету Арізони, показало високу ефективність лікування нападів мігрені за допомогою регулярного опромінення зеленим світлом.

Лише за два з половиною місяці терапії зеленим світлом (щоденні сеанси по дві години) інтенсивність головних болів у більшості учасників знизилася щонайменше вдвічі.

– Це перші в історії клінічні випробування з оцінки фототерапії, тобто лікування світлом, як засобу боротьби з хронічним головним болем. І результати перевершили всі очікування, – констатував професор нейрохірургії медичного коледжу Мохаб Ібрагім.

Він зізнався, що його, як практикуючого клінічного лікаря, ці результати дуже обнадіюють. Адже фактично з’явився ще один, додатковий метод лікування мігрені – одного з найскладніших неврологічних розладів.

Мігрень – це болісний стан, який позбавляє можливостей нормально функціонувати. За даними ВООЗ, мігрень є одним з найпоширеніших розладів нервової системи, на який страждають до 1 млрд людей по всьому світу. А у 1,7-4% дорослого населення планети голова болить не менше 15 днів щомісяця.

Фототерапія при мігрені досі не застосовувалася, хоча в цілому терапевтичні властивості світла медикам давно і добре відомі. Зокрема, ряд клінічних випробувань показав, що спрямоване світлове випромінювання певної довжини хвилі може прискорити загоєння ран, зменшити біль при порушенні роботи лицьових суглобів і т. д.

В ході наукової роботи вчені відібрали 60 добровольців, яких розділили випадковим чином на дві рівні групи і видали кожному по світлодіодній стрічці.

Добровольцям з експериментальної групи дали зелені випромінювачі, учасникам з групи контролю – звичайні, що дають звичне денне світло.

Всім учасникам було дано вказівку протягом 10 тижнів щодня проводити по дві години в кімнаті, освітленій виключно виданими їм приладами. Після закінчення цього терміну порівняли результати обох груп.

Різниця виявилася вражаючою. Щоденне опромінення зеленим світлом майже на дві третини зменшило, як частоту головних болів (60%), так і їхню інтенсивність (з 8 до 3,2 за десятибальною шкалою). При цьому у переважної більшості учасників прояви мігрені знизилися щонайменше вдвічі.

Самопочуття учасників експерименту, яким видали зелені світлодіоди, покращилося настільки помітно, що майже всі з них (за винятком одного волонтера) з радістю погодилися забрати лікувальні лампочки.

Використання немедикаментозної терапії на зразок опромінення зеленим світлом може надати величезну допомогу багатьом пацієнтам, які або не хочуть приймати ліки, або на них не реагують, відзначають вчені.

Вони переконані, що додаткова перевага світлотерапії полягає в повній відсутності побічних ефектів. Більш того, ця терапія також покращує сон та інші показники якості життя.