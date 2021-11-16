Вважається, що корінь імбиру корисний при болю в горлі. Імбирний чай (настій або відвар імбиру) з медом і лимоном – традиційний напій під час застуди.⁣⁣

За словами дієтолога Світлани Фус, імбир справді покращує кровообіг у запаленій слизовій оболонці ротової порожнини та горла, і має протизапальний ефект, але тільки не в гострий період.⁣⁣⠀

Які існують корисні властивості імбиру:

імбир стимулює роботу травної системи, покращує процеси травлення, перешкоджає скупченню газів, має спазмолітичний і легкий жовчогінний ефект;

корінь імбиру зменшує нудоту, незалежно від того, що її викликає: морська хвороба, вагітність або отруєння;

завдяки знеболювальним, протизапальним і протинабряковим властивостям компонентів імбиру, він полегшує стан пацієнтів з мігренню і ревматичним артритом. ⁣⁣⠀

Фус додала, що в імбирі до 3% ефірних олій. З’їсти багато свіжого кореня не вдасться, адже у ньому є велика кількість речовин, які подразнюють слизові. Крім того, надмірне споживання цього продукту може викликати алергію, шлункові коліки та інші неприємні симптоми.

Також це стосується і напоїв з імбиром. Дієтолог радить пити не більше 2-3 склянок на день.

Варто бути обережними зі вживанням імбиру людям з хворобами жовчного міхура, адже імбир може негативно впливати на його роботу та збільшувати відтік жовчі. Під час загострення захворювань шлунково-кишкового тракту теж краще не зловживати цим продуктом.

Джерело: Світлана Фус