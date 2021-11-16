Принято считать, что корень имбиря полезен при боли в горле. Имбирный чай (настой или отвар имбиря) с медом и лимоном — традиционный напиток во время простуды.⁣⁣

По словам диетолога Светланы Фус, имбирь действительно улучшает кровообращение в воспаленной слизистой оболочке ротовой полости и горла, и имеет противовоспалительный эффект, но только не в острый период.⁣⁣⠀

Какие существуют полезные свойства имбиря:

имбирь стимулирует работу пищеварительной системы, улучшает процессы пищеварения, препятствует скоплению газов, имеет спазмолитический и легкий желчегонный эффект;

корень имбиря уменьшает тошноту, независимо от того, чем она вызвана: морской болезнью, беременностью или отравлением;

благодаря обезболивающим, противовоспалительным и противоотечным свойствам компонентов имбиря, он облегчает состояние пациентов с мигренью и ревматическим артритом. ⁣⁣⠀

Фус добавила, что в имбире до 3% эфирных масел. Съесть много свежего корня не удастся, ведь в нем есть большое количество веществ, которые раздражают слизистые. Кроме того, чрезмерное потребление этого продукта может вызвать аллергию, желудочные колики и другие неприятные симптомы.

Также это касается и напитков с имбирем. Диетолог советует пить не более 2-3 стаканов в день.

Стоит быть осторожными с употреблением имбиря людям с болезнями желчного пузыря, ведь имбирь может негативно влиять на его работу и увеличивать отток желчи. Во время обострения заболеваний ЖКТ тоже лучше не злоупотреблять этим продуктом.

Источник: Светланы Фус