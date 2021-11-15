Виноград — полезный продукт, который богат флавоноидами, полифенолами, витаминами С, Е, В1, В2, В4, В5и В6, В9, а также микро- и макроэлементами — селеном, цинком, медью, кальцием и магнием, способен не только обогатить организм этими полезными веществами, но и позитивно влияет на работу желудочно-кишечного тракта.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и установили, что он обладает антибактериальным, противовирусным свойствами, а также способен снижать уровень холестерина.

Они исследовали влияние винограда в сушеном виде на кроликов и мышей.

Специалисты пришли к выводу, что если добавлять изюм из столовых сортов в рацион, что это может улучшить функцию печени, кишечника и даже способствует похудению.

После эксперимента количество полезных бактерий в кишечнике у животных увеличилось, общий уровень холестерина снизился на 6,1%, а общее количества желчных кислот — на 40,9%.

В дальнейшей перспективе употребление винограда и изюма со столовых сортов может уменьшать риск развития диабета, появления ожирения и воспалений в кишечнике.

Источник: Nutrients