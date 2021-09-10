Осенью организм человека может подвергаться стрессу из-за изменения погоды, ведь теплые летние дни сменяются пасмурными и прохладными. Также в этот период увеличивается количество респираторных заболеваний, от которых могут пострадать люди со слабым иммунитетом.

Сушеф кулинарного реалити Нового канала Никита Ефанов рассказал, что надо включить в свой рацион осенью, чтобы иммунная система была крепкой, а настроение всегда хорошим.

По словам сушефа, в сентябре прилавки просто ломятся от свежих фруктов, поэтому необходимо этим пользоваться и добавлять их в свое питание.

Виноград

– Спелый, сладкий виноград богат витаминами А, С, В6 и минералами – калий, кальций, железо и магний, – рассказал Никита.

Ягоды являются натуральным очистителем, помогают организму справиться с вирусами и инфекциями. А еще противодействуют стрессам и обостряют концентрацию внимания.

Яблоки

Яблоки не только вкусны, но и служат источником углеводов, минералов, витаминов и антиоксидантов. Мякоть плода содержит железо, которое легко усваивается. А кальций необходим для укрепления зубной эмали и костной ткани. Яблоки почти гипоаллергенны, поэтому их можно употреблять по 2-3 штуки в день.

Груша

В плодах содержатся вещества, которые способны повышать защитные силы организма, противостоять инфекционным заболеваниям, оказывать противовоспалительное действие и даже бороться с осенней депрессией. Груша является гипоаллергенной, вот почему этот отличный десерт дают даже малышам. Недаром грушевое пюре — распространенный вариант детского прикорма.

Слива

Ефанов утверждает, что основное полезное свойство сливы – мягкое очищение желудка. А еще она содержит белки, углеводы, органические кислоты, кальций, фосфор, магний. Кроме того, в ней есть уникальное вещество – кумарин, – препятствующее образованию тромбов.

Дыня

В дыне содержится вещество, которое восстанавливает поврежденные нервные клетки. А витамин С способствует укреплению иммунитета и сосудов, поэтому дыня полезна тем, кто часто болеет.

К тому же больше о кулинарии и интересных рецептах можно узнать в реалити Адская кухня. Второй выпуск можно посмотреть в понедельник в 19.00 на Новом канале.

Стоит помнить, что увлекаясь здоровым образом жизни и правильным питанием, надо соблюдать принцип баланса. Иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.

Здоровье зависит не только от питания, но и от эмоционального состояния человека, поэтому если человеку запретить есть абсолютно все, что он любит, то он либо не будет придерживаться рекомендаций, либо будет чувствовать себя подавленным. Ему будет неинтересно жить, будет постоянно плохое настроение. Подробнее о том, чем грозит здоровое питание — читайте на Фактах ICTV.